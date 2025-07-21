"Вікно можливостей закривається": чому Путін не зупиниться в Україні

Росії стратегічно не вигідно завершувати війну зараз

Володимир Путін все ще вважає себе сильним у питаннях війни проти України. Однак "вікно можливостей" для нього закривається, а повторити агресію він більше не зможе.

Про це в інтерв’ю "Телеграфу" розповів Міністр оборони Бельгії Тео Франкен. Більше на тему читайте у матеріалі: Росія не буде вторгатись в країни НАТО, у них є інший план, — міністр оборони Бельгії про старість Путіна, жорстку силу та F-16 для України

Путіну восени виповниться скільки? 73 роки чи близько того. Європа нині активно нарощує оборонний потенціал. Ми станемо сильнішими, ніж будь-коли раніше у військовому плані. Усі країни активізувалися", — сказав він.

Тео Франкен

За словами Франкена, Європа та США мали серйозні розбіжності в рамках НАТО, проте тепер вони подолані. І навіть без США Євросоюз має 450 мільйонів людей, кілька багатих країн із сильною економікою та інноваціями. Міністр наголошує, що Путін у цей же час має лише нафту і газ, та певний людський ресурс.

"Він бачить: "Зараз я ще сильний, а Європа слабка". Але за десять років ситуація буде зовсім інша, тому йому треба захопити Україну зараз. З його погляду, немає стратегічного сенсу зупиняти війну", — додав Франкен.

Чиновник додав, що Путін уже не молодий і має купу проблем, на кшталт економіки та політичних питань. Він звик говорити, що його попередники були слабкими, але якщо він програє в Україні, то й сам виглядатиме слабким.

"Тому я не думаю, що Путін зупиниться. Ми маємо його зупинити", — додав він.

Як повідомлялося раніше, країни Заходу під час зустрічі у форматі "Рамштайн" оголосили про те, що за 50 днів вони мають озброїти Україну.