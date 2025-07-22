В Москве загадочно умерла однокурсница Путина: год назад он назначил ее на топ-должность

На одном из совещаний они сидели рядом

В России загадочно умерла глава Верховного суда РФ Ирина Подносова. В свое время она была однокурсницей главы России Владимира Путина.

Об этом пишут росСМИ. Подносовой был 71 год, а на должность ее назначили чуть больше года назад.

"Умерла глава Верховного суда РФ Ирина Подносова. Причины смерти неизвестны", — говорится в сообщении.

Ирина Подносова

В то же время некоторые медиа пишут, что судья умерла от тяжелой и затяжной болезни. Однако, учитывая, что ее назначили на должность год назад и не сняли, это утверждение вызывает вопрос. Более того, официально информацию о болезни не комментировали, но и причину смерти так и не назвали.

Как связаны Подносова и Путин

Ирина Леонидовна Подносова – однокурсница Владимира Путина. В 1970–1975 гг. они вместе учились на юридическом факультете Ленинградского государственного университета. Это может указывать на их личную связь. Кроме того, Подносова во время работы в Ленинградском областном суде выносила приговоры по уголовным делам, в том числе и убийствам, но как председатель Верховного суда имела более надзорные обязанности.

Заметим, что прямых упоминаний о личных связях Путина и Подносовой нет, но глава РФ выступил за ее назначение на должность председателя Верховного суда в апреле 2024 года. Это предложение единогласно поддержал Совет Федерации. Учитывая такое назначение, можно предположить, что Путин и Подносова имели достаточно тесные профессиональные контакты или даже больше.

Также в феврале 2025 года Путин впервые за долгие годы посетил совещание судей, где находилось и Подносова. Более того, все совещания они сидели рядом, что, учитывая любовь главы РФ к 20-метровым столам, довольно странно. Ведь в своем кабинете в Кремле Путин с Подносовой сидели довольно далеко друг от друга.

Подносова и Путин на совещании судей

Подносова и Путин в Кремле

Не следует забывать и о том, что в качестве председателя Верховного суда Подносова взаимодействовала с другими высокопоставленными должностными лицами. Она принимала участие в законодательных инициативах и международных форумах, например, Форум председателей Верховных судов стран БРИКС.

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