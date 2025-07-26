Десятки тисяч людей залишилися без світла у Дагестані: що сталося

Проблему обіцяють вирішити до кінця доби

У столиці російського Дагестану близько 86,5 тисяч людей залишилися без електрики. Причиною стала велика аварія на підстанції "Нова".

Про це йдеться у повідомленні міністерства енергетики Дагестану. Там зазначають, що подія сталася через наднормативне навантаження на лінію електропередачі.

"26 липня в Махачкалі на підстанції 110 кВ "Нова" внаслідок технологічного порушення, спричиненого наднормативним навантаженням на лініях електропередачі, сталося займання в кабельних каналах. У результаті без електропостачання залишилася центральна частина міста, близько 86,5 тис. осіб", — повідомили у відомстві.

У Махачкалі згоріла підстанція

Станом на 11:00 московського часу частину споживачів було підключено до електропостачання, проте ремонтні роботи все ще продовжуються. Електрики обіцяють завершити їх до кінця поточної доби.

У місті немає світла

Також повідомляється, що усунути неполадки заважає сильна спека, проте, згідно з даними синоптичних сайтів, зараз у Дагестані близько +30 градусів. Враховуючи, що це південна республіка, спекотне літо там не є чимось незвичним.

Це не перша проблема з електрикою в Махачкалі. "Кавказький вузол" інформує, що проблеми там спостерігаються з початку липня, а в деякі моменти без світла можуть залишатися десятки тисяч людей.

Анонімний співробітник "Дагенерго" розповів виданню, що проблема зводиться до нестачі людей у ремонтних бригадах та застарілому устаткуванні, яке схильне виходити з ладу під час навантажень.

"Для швидкого виправлення аварій не вистачає людей, бригади виїжджають з однієї локації на іншу. Старі мережі не витримують навантажень", — розповів він.

Як повідомлялося раніше, після початку вторгнення в Україну економічна ситуація в Росії погіршується рік у рік — близько 40% бюджету пішли на вимоги безпеки, а через мобілізацію промисловості не вистачає рук. Крім того, санкції боляче б’ють по тих галузях, які не можуть обійтись без імпортних товарів. Через це подібні проблеми, як у Махачкалі, все частіше проявляють себе, проте не в усіх регіонах готові говорити про них відкрито.