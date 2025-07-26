Десятки тисяч людей залишилися без світла у Дагестані: що сталося
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Проблему обіцяють вирішити до кінця доби
У столиці російського Дагестану близько 86,5 тисяч людей залишилися без електрики. Причиною стала велика аварія на підстанції "Нова".
Про це йдеться у повідомленні міністерства енергетики Дагестану. Там зазначають, що подія сталася через наднормативне навантаження на лінію електропередачі.
"26 липня в Махачкалі на підстанції 110 кВ "Нова" внаслідок технологічного порушення, спричиненого наднормативним навантаженням на лініях електропередачі, сталося займання в кабельних каналах. У результаті без електропостачання залишилася центральна частина міста, близько 86,5 тис. осіб", — повідомили у відомстві.
Станом на 11:00 московського часу частину споживачів було підключено до електропостачання, проте ремонтні роботи все ще продовжуються. Електрики обіцяють завершити їх до кінця поточної доби.
Також повідомляється, що усунути неполадки заважає сильна спека, проте, згідно з даними синоптичних сайтів, зараз у Дагестані близько +30 градусів. Враховуючи, що це південна республіка, спекотне літо там не є чимось незвичним.
Це не перша проблема з електрикою в Махачкалі. "Кавказький вузол" інформує, що проблеми там спостерігаються з початку липня, а в деякі моменти без світла можуть залишатися десятки тисяч людей.
Анонімний співробітник "Дагенерго" розповів виданню, що проблема зводиться до нестачі людей у ремонтних бригадах та застарілому устаткуванні, яке схильне виходити з ладу під час навантажень.
"Для швидкого виправлення аварій не вистачає людей, бригади виїжджають з однієї локації на іншу. Старі мережі не витримують навантажень", — розповів він.
Як повідомлялося раніше, після початку вторгнення в Україну економічна ситуація в Росії погіршується рік у рік — близько 40% бюджету пішли на вимоги безпеки, а через мобілізацію промисловості не вистачає рук. Крім того, санкції боляче б’ють по тих галузях, які не можуть обійтись без імпортних товарів. Через це подібні проблеми, як у Махачкалі, все частіше проявляють себе, проте не в усіх регіонах готові говорити про них відкрито.