Кружляв над будинками і впав. В Росії розбився пасажирський літак з людьми (відео)

На борту було 5 дітей

В Росії в Амурській області розбився пасажирський літак Ан-24. Аварія сталась 24 липня, на момент падіння на борту було 48 людей та члени екіпажу.

Про це пишуть росЗМІ. Зазначається, що уламки літака вже виявлено за 15 км від Танди, місця призначення, на схилі гори в районі селища Кувикта.

"На борту в момент падіння було 48 людей, з них: п'ятеро дітей, четверо членів екіпажу та двоє працівників авіакомпанії. Попередньо тих, хто вижив у катастрофі, немає", — йдеться у повідомленні.

Відомо, що перед падінням люди встигли зняти літак на відео. Він летів досить низько і зробив два кола перед спробою сісти, однак зазнав аварії та впав. Також вже з'явились перші кадри з місця аварії.

Подробиці авіатрощі

Літак Ан-24 авіакомпанії "Ангара" прямував за рейсом Хабаровськ – Благовіщенськ – Тинда, однак за кілька кілометрів до кінцевого пункту перестав виходити на зв'язок. Пізніше у мережі показали відео останніх хвилин його польоту.

Останні хвилини польоту

Рятувальники виявили уламку борта за 15 кілометрів від Тинди. Літак повністю зруйновано, наразі даних про виживших немає. За різними даними на борту літака перебувало 46-48 людей та члени екіпажу. Відомо, що борт зник з радарів десь о 8:30, а через кілька хвилин з'явились перші повідомлення про авіатрощу.

Літак Ан-24

Причини падіння Ан-24 в Росії

Наразі достеменно причини авіатрощі невідомі, але у медіа вже є кілька версій. Одна з них — технічна несправність літака, яка за складних погодних умов мала фатальні наслідки. Також географічні особливості регіону, адже борт пролітав над горами. Не виключають і помилку пілота.

Додамо, що наразі авіакомпанія "Ангара" ніяк не відреагувала на інцидент.

Раніше "Телеграф" розповідав, що нещодавно в Росії розбився вертоліт з людьми. Уламки шукали два дні.