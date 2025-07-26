Десятки тысяч человек остались без света в Дагестане: что произошло

Проблему обещают решить до конца суток

В столице российского Дагестана около 86,5 тысячи человек остались без электричества. Причиной стала крупная авария на подстанции "Новая".

Об этом говорится в сообщении министерства энергетики Дагестана. Там отмечают, что происшествие произошло из-за сверхнормативной нагрузки на линию электропередачи.

"26 июля в Махачкале на подстанции 110 кВ "Новая" вследствие технологического нарушения, вызванного сверхнормативной нагрузкой на линиях электропередачи, произошло возгорание в кабельных каналах. В результате без электроснабжения осталась центральная часть города, порядка 86,5 тыс. человек", — сообщили в ведомстве.

В Махачкале сгорела подстанция

По состоянию на 11:00 московскому времени часть потребителей были подключены к электроснабжению, однако ремонтные работы все еще продолжаются. Электрики обещают завершить их до конца текущих суток.

В городе нет света

Также сообщается, что устранить неполадки мешает сильная жара, однако согласно данным синоптических сайтов, сейчас в Дагестане около +30 градусов. Учитывая, что это южная республика, жаркое лето там не является чем-то необычным.

Стоит отметить, что это не первая проблема с электричеством в Махачкале. "Кавказский узел" информирует, что проблемы там наблюдаются с начала июля, а в некоторые моменты без света могут оставаться десятки тысяч человек.

Анонимный сотрудник "Дагэнерго" рассказал изданию, что проблема сводится к нехватке людей в ремонтных бригадах и устаревшем оборудовании, которое склонно выходить из строя во время нагрузок.

"Для быстрого исправления аварий не хватает людей, бригады выезжают с одной локации на другую. Ветхие сети не выдерживают нагрузок", — рассказал он.

Как сообщалось ранее, после начала вторжения в Украину экономическая ситуация в России ухудшается из года в год — около 40% бюджета пошли на требования безопасности, а из-за мобилизации промышленности не хватает рук. Кроме того, санкции больно бьют по тем отраслям, которые не могут обойтись без импортных товаров. Из-за этого подобные проблемы, как в Махачкале все чаще проявляют себя, однако не во всех регионах готовы говорить о них открыто.