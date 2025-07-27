Масштабні ДТП, затори і сильний дим: Крим накрили потужні пожежі (фото, відео)

Вогонь у Севастополі охопив площу 9 тис квадрадів, а у Сімферополі — 20 га

На тимчасово окупованій території Криму спалахнули потужні природні пожежі, які охопили кілька районів півострова. Найбільше постраждав Севастополь та околиці Сімферополя.

За повідомленнями окупаційних пропагандистських телеграм-каналів, у Севастополі вогонь спершу охопив площу близько 9000 квадратних метрів.

Пожежа виникла в районі "Уютстроя" на Відрадній, де дим був помітний навіть з вікон багатоповерхових будинків.

Найскладніша ситуація склалася на околицях Сімферополя, де пожежа призвела до серйозних транспортних проблем:

Масштабна ДТП : Дев'ять автомобілів зіткнулися через погану видимість від диму.

: Дев'ять автомобілів зіткнулися через погану видимість від диму. Транспортний колапс : Біля села Школьне утворився величезний затор після перекриття дороги.

: Біля села Школьне утворився величезний затор після перекриття дороги. Площа пожежі: Вогонь поширився на 20 гектарів.

За даними телеграм-каналу SHOT, видимість на дорогах швидко погіршується, а вогонь продовжує стрімко поширюватися.

Попередньо встановлено, що горить суха трава в районі села Родниково. Точні причини виникнення пожеж поки що не повідомляються.

До ліквідації пожежі залучено 80 фахівців та 14 одиниць техніки місцевих служб надзвичайних ситуацій.

У районі Партизанського під Сімферополем горить шість гектарів території, для гасіння якої задіяли авіацію.

Раніше "Телеграф" писав, що у Криму гриміли вибухи.