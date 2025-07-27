Масштабні ДТП, затори і сильний дим: Крим накрили потужні пожежі (фото, відео)
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Вогонь у Севастополі охопив площу 9 тис квадрадів, а у Сімферополі — 20 га
На тимчасово окупованій території Криму спалахнули потужні природні пожежі, які охопили кілька районів півострова. Найбільше постраждав Севастополь та околиці Сімферополя.
За повідомленнями окупаційних пропагандистських телеграм-каналів, у Севастополі вогонь спершу охопив площу близько 9000 квадратних метрів.
Пожежа виникла в районі "Уютстроя" на Відрадній, де дим був помітний навіть з вікон багатоповерхових будинків.
Найскладніша ситуація склалася на околицях Сімферополя, де пожежа призвела до серйозних транспортних проблем:
- Масштабна ДТП: Дев'ять автомобілів зіткнулися через погану видимість від диму.
- Транспортний колапс: Біля села Школьне утворився величезний затор після перекриття дороги.
- Площа пожежі: Вогонь поширився на 20 гектарів.
За даними телеграм-каналу SHOT, видимість на дорогах швидко погіршується, а вогонь продовжує стрімко поширюватися.
Попередньо встановлено, що горить суха трава в районі села Родниково. Точні причини виникнення пожеж поки що не повідомляються.
До ліквідації пожежі залучено 80 фахівців та 14 одиниць техніки місцевих служб надзвичайних ситуацій.
У районі Партизанського під Сімферополем горить шість гектарів території, для гасіння якої задіяли авіацію.
Раніше "Телеграф" писав, що у Криму гриміли вибухи.