Не только цунами: в России продолжается цепь грозных природных катаклизмов (фото и видео)

Стихия продолжает бушевать

Российская Камчатка в конце июля подверглась мощному землетрясению за более полувека. После него возникло мощное цунами, а ночью во вторник, 5 августа, местные вулканы начали выбрасывать пепел на километры в высоту.

Об этом сообщает ГУ МЧС России по Камчатскому краю. Зафиксированы выбросы пепла из двух вулканов — Ключевского и Крашенинникова.

Вулкан Ключевского выбросил пепел на высоту до 7000 метров

Высота самого вулкана – 4750 метров. Шлейф пепла распространился в юго-восточном направлении от вулкана в сторону Тихого океана. МЧС России рекомендует не посещать окрестности вулкана.

Вулкан выбрасывает дым и пепел

Лава видна издалека

Вулкан Ключевского проснулся

Вулкан Крашенинникова выбросил пепел на высоту до 6000 метров

Высота самого вулкана – 1856 метров. Шлейф пепла распространился в северо-восточном направлении от вулкана в сторону Тихого океана.

Вулкан Крашенинникова проснулся

Вулканическая активность на Камчатке

На территории полуострова продолжается активность нескольких вулканов:

Ключевского: наблюдается извержение, возможны выбросы пепла на высоту до 8 км. Продолжается постепенно усиливающаяся вулканическая дрожь. В ближайшие дни возможно усиление извержения с выбросами пепла до 10 километров.

наблюдается извержение, возможны выбросы пепла на высоту до 8 км. Продолжается постепенно усиливающаяся вулканическая дрожь. В ближайшие дни возможно усиление извержения с выбросами пепла до 10 километров. Крашенинникова: продолжаются извержения с высотой выбросов 6 км. Возможны выбросы до 8 км.

продолжаются извержения с высотой выбросов 6 км. Возможны выбросы до 8 км. Мутновский: По спутниковым данным фиксируется термальная аномалия. Посещение вулкана не рекомендовано.

В сведении за сутки 4 августа российское МЧС проинформировало, что продолжается активность вулканов Безыменного, Шивелуча, Ключевского, Каримского. За сутки зафиксирован 71 афтершок. В населенных пунктах четыре из них ощущались силой от 2 до 3 баллов по шкале Рихтера.

Землетрясение на Камчатке — что известно

В ночь на 30 июля там произошло два мощных землетрясения, силой в 8,8 и 5,8 балла по шкале Рихтера. Это землетрясение заняло шестое место по величине среди всех известных в истории человечества. После землетрясения возникло четырехметровое цунами, обрушившееся на Курильские острова и затопившее их часть.

От удара стихии пострадал город Петропавловск-Камчатский, где частично был разрушен детский сад. Жители в панике покидали опасные районы. Это самое сильное землетрясение в регионе с 1952 года.

Напомним, "Телеграф" выяснял, какие убытки России нанесло землетрясение на Камчатке и почему теперь главе РФ Владимиру Путину нужно будет выбирать. На полуострове расположена одна из важнейших военно-морских баз Тихоокеанского флота РФ. В закрытом городе Вилючинск есть база атомных подлодок, где базируются стратегические подводные ракетоносцы с ядерным оружием на борту.