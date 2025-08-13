Була важливим місцем у часи холодної війни. Що відомо про військову базу, де зустрінуться Трамп та Путін
-
-
Трамп вже відвідував її під час минулої каденції
Зустріч Трампа та Путіна 15 серпня, за даними західних ЗМІ, пройде на базі Повітряних сил та армії США Елмендорф-Річардсон поблизу міста Анкоридж на Алясці. На базі розташовані штаб-квартири Аляскинського командування США, 11-х Повітряних сил, 11-ї повітряно-десантної дивізії та Аляскинського регіону командування аерокосмічної оборони Північної Америки.
Joint Base Elmendorf–Richardson (JBER) — це об'єднана міжвидова військова база Повітряних сил та армії США. Її було створено у 2010 році після рішення комісії міністерства оборони США з питань закриття та оптимізації військових баз.
Її назва поєднує імена двох видатних військових діячів. Капітана Г'ю Мерле Ельмендорфа — піонера авіації, який загинув під час випробувального польоту в 1933 році, та бригадного генерала армії США Вілдса Престона Річардсона — учасника Першої світової війни, інтервенції до Радянської Росії, дослідника й географа Аляски.
База відіграє ключову роль у забезпеченні національної безпеки США в арктичному регіоні. Вона є важливим елементом системи повітряної оборони Північної Америки NORAD.
Військова база Елмендорф-Річардсон є головним місцем базування для:
- Командування США "Аляска"
- Об'єднаної оперативної групи "Аляска"
- 11-ї повітряної армії / Аляскинського регіону NORAD
- 673-го крила аеродромного забезпечення
- 3-го авіакрила
- 176-го авіакрила
- 4-ї повітряно-десантної бригади 25-ї піхотної дивізії
- Інших військових формувань та підрозділів забезпечення
Авіабаза Елмендорф відігравала важливу роль у часи холодної війни
Холодна війна — це період глобальної геополітичної, економічної та ідеологічної конфронтації між СРСР та його союзниками, з одного боку, та США та їхніми союзниками — з іншого. Вона тривала з середини 1940-х до початку 1990-х років.
Через близькість Ельмендорфа та Аляски до Радянського Союзу через Полярне коло, присутність ВПС в Ельмендорфі була особливо важливою для національної оборони під час поглиблення холодної війни.
Авіабаза Елмендорф, що у 2019 році увійшла до об'єднаної JBER, традиційно була важливим геостратегічним пунктом для дипломатичних та військових зустрічей, особливо в контексті відносин з Росією.
Візити президентів США
Президент США Джеральд Форд двічі був на Алясці: 17 листопада 1974-го і 29 листопада 1975-го. Він відвідав базу Елмендорф. У 2009 році Барак Обама опинився на базі Елмендорфа для дозаправки свого літака.
Президент Дональд Трамп під час свого першого терміну відвідав базу Елмендорф-Річардсон 28 лютого 2019 року. Він зустрівся з військовослужбовцями після повернення з саміту в Ханої, В'єтнам.
Як повідомляв "Телеграф", зустріч Трампа та Путіна на Алясці запланована на 15 серпня. Глави США та Росії зустрінуться, щоб обговорити шляхи припинення війни між РФ та Україною. У Білому домі запевняють, що будь-яких угод на цій зустрічі не буде — глава Білого дому хоче подивитися на позиції російського правителя.
Як повідомляв "Телеграф", віцепрезидент Джей Ді Венс заявив, що від можливої угоди будуть незадоволені усі сторони. За його словами, на зустрічі з Путіним Трамп спробує переконати його сісти за стіл переговорів.