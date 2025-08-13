Була важливим місцем у часи холодної війни. Що відомо про військову базу, де зустрінуться Трамп та Путін

Трамп вже відвідував її під час минулої каденції

Зустріч Трампа та Путіна 15 серпня, за даними західних ЗМІ, пройде на базі Повітряних сил та армії США Елмендорф-Річардсон поблизу міста Анкоридж на Алясці. На базі розташовані штаб-квартири Аляскинського командування США, 11-х Повітряних сил, 11-ї повітряно-десантної дивізії та Аляскинського регіону командування аерокосмічної оборони Північної Америки.

Joint Base Elmendorf–Richardson (JBER) — це об'єднана міжвидова військова база Повітряних сил та армії США. Її було створено у 2010 році після рішення комісії міністерства оборони США з питань закриття та оптимізації військових баз.

Її назва поєднує імена двох видатних військових діячів. Капітана Г'ю Мерле Ельмендорфа — піонера авіації, який загинув під час випробувального польоту в 1933 році, та бригадного генерала армії США Вілдса Престона Річардсона — учасника Першої світової війни, інтервенції до Радянської Росії, дослідника й географа Аляски.

База Повітряних сил та армії США Елмендорф-Річардсон

База відіграє ключову роль у забезпеченні національної безпеки США в арктичному регіоні. Вона є важливим елементом системи повітряної оборони Північної Америки NORAD.

Військова база Елмендорф-Річардсон є головним місцем базування для:

Командування США "Аляска"

Об'єднаної оперативної групи "Аляска"

11-ї повітряної армії / Аляскинського регіону NORAD

673-го крила аеродромного забезпечення

3-го авіакрила

176-го авіакрила

4-ї повітряно-десантної бригади 25-ї піхотної дивізії

Інших військових формувань та підрозділів забезпечення

База є важливим елементом оборони США

База з висоти

Авіабаза Елмендорф відігравала важливу роль у часи холодної війни

Холодна війна — це період глобальної геополітичної, економічної та ідеологічної конфронтації між СРСР та його союзниками, з одного боку, та США та їхніми союзниками — з іншого. Вона тривала з середини 1940-х до початку 1990-х років.

Через близькість Ельмендорфа та Аляски до Радянського Союзу через Полярне коло, присутність ВПС в Ельмендорфі була особливо важливою для національної оборони під час поглиблення холодної війни.

Авіабаза Елмендорф, що у 2019 році увійшла до об'єднаної JBER, традиційно була важливим геостратегічним пунктом для дипломатичних та військових зустрічей, особливо в контексті відносин з Росією.

Візити президентів США

Президент США Джеральд Форд двічі був на Алясці: 17 листопада 1974-го і 29 листопада 1975-го. Він відвідав базу Елмендорф. У 2009 році Барак Обама опинився на базі Елмендорфа для дозаправки свого літака.

Президент Дональд Трамп під час свого першого терміну відвідав базу Елмендорф-Річардсон 28 лютого 2019 року. Він зустрівся з військовослужбовцями після повернення з саміту в Ханої, В'єтнам.

Трамп на базі у 2019 році

Як повідомляв "Телеграф", зустріч Трампа та Путіна на Алясці запланована на 15 серпня. Глави США та Росії зустрінуться, щоб обговорити шляхи припинення війни між РФ та Україною. У Білому домі запевняють, що будь-яких угод на цій зустрічі не буде — глава Білого дому хоче подивитися на позиції російського правителя.

Як повідомляв "Телеграф", віцепрезидент Джей Ді Венс заявив, що від можливої угоди будуть незадоволені усі сторони. За його словами, на зустрічі з Путіним Трамп спробує переконати його сісти за стіл переговорів.