Делегація Путіна летить на Аляску на "кокаїновому літаку": чому він так називається

Наразі Путін не вилетів на саміт

Літак Іл-96 спеціального льотного загону "Росія" 14 серпня зранку вилетів із Москви на Аляску. На борту перебуває російська делегація напередодні запланованої зустрічі президентів США Дональда Трампа та Росії Володимира Путіна.

За даними моніторингового ресурсу "Flightradar24", рейс із бортовим номером RA-96023 стартував близько 8:00 з аеропорту "Внуково". Очікується, що вже за кілька годин прибуде в Анкорідж, де 15 серпня лідери обговорюватимуть можливості завершення війни в Україні.

За інформацією росЗМІ, на борту літака перебуває одна з провідних російських делегацій. До складу делегації увійшли міністр закордонних справ Сергій Лавров, помічник президента Юрій Ушаков, міністр оборони Андрій Білоусов, міністр фінансів Антон Сілуанов та спецпредставник президента Кирило Дмитрієв.

Що ми знаємо про цей борт

Борт RA-96023 відомий не лише як літак спецзагону, але й через скандальну історію з контрабандою кокаїну. 7 років тому в будівлях російського посольства в Буенос-Айресі було виявлено майже 400 кг наркотиків. Аргентинська жандармерія опублікувала фото літака, на якому, ймовірно, перевозили кокаїн. Розслідування показало, що для транспортування речовини використовувалася дипломатична пошта МЗС РФ.

У 2021 році московський суд визнав винними чотирьох осіб у "кокаїновій справі". У 2016 році Ковальчук придбав наркотики в Аргентині, які сховали у валізах при посольстві. Вантаж виявили, кокаїн вилучили та знищили, а затримані фігуранти заперечували провину, стверджуючи, що спершу у валізах були кавa, сигари та каміння.

Зазначимо, що наразі на Аляску вилетіла лише делегація від Путіна, сам очільник Кремля поки не полетів.

