Де зустрінуться Трамп та Путін на Алясці: в ЗМІ назвали єдине придатне місце

Це виявилося єдиним місцем у майже незаселеному штаті, де можна було б провести зустріч

Президент США Дональд Трамп та російський правитель Володимир Путін, скоріше за все, проведуть зустріч на Алясці на військовій базі Елмендорф-Річардсон. Вона знаходиться в одному з найбільших міст штату, Анкориджі.

Про це повідомляє CNN із посиланням на власні джерела. На вибір місця, за даними співрозмовників, вплинула неочікувана проблема — на Алясці зараз пік туристичного сезону. Таким чином, служби безпеки зіткнулися із тим, що варіанти місця, де можна провести зустріч Трампа та Путіна, дуже обмежені.

"Організатори саміту невдовзі дійшли висновку, що єдиним містом у величезному штаті з життєздатними варіантами для проведення саміту буде Анкоридж. І лише об'єднана база Елмендорф-Річардсон, на північній околиці міста, відповідатиме вимогам безпеки для історичної зустрічі, хоча Білий дім сподівався уникнути перспективи розміщення російського лідера та його оточення на військовій базі США", — пише видання.

Цікаво, що адміністрація Білого дому у спробах знайти місце проведення не знайшла нічого кращого, ніж провести серію телефонних дзвінків керівництву штату. Зокрема, дзвонили у столицю Аляски, місто Джуно, а також в Анкоридж та Фербенкс. Дійшло до того, що деякі відомі жителі Аляски почали звертатися до влади, пропонуючи провести саміт в їхніх домівках, або в об'єктах нерухомості, які їм належать. Невідомо, чи дійшли ці пропозиції до чиновників у Білому домі.

Нагадаємо, що зустріч Трампа та Путіна на Алясці запланована на 15 серпня. Глави США та Росії зустрінуться, щоб обговорити шляхи припинення війни між РФ та Україною. У Білому домі запевняють, що будь-яких угод на цій зустрічі не буде — глава Білого дому хоче подивитися на позиції російського правителя.

Як повідомляв "Телеграф", віцепрезидент Джей Ді Венс заявив, що від можливої угоди будуть незадоволені усі сторони. За його словами, на зустрічі з Путіним Трамп спробує переконати його сісти за стіл переговорів.

Державний секретар США Марко Рубіо на тлі критики, яка обрушилася на Білий дім, спробував пояснити позицію Трампа. За його словами, переговори на Алясці — це не поступки Кремлю. Вони заплановані, як можливість з'ясування позицій Росії Білим домом.