Делегация Путина летит на Аляску на "кокаиновом самолете": почему он так называется
Пока сам Путин не вылетел на встречу
Самолет Ил-96 специального лётного отряда "Россия" 14 августа утром вылетел из Москвы на Аляску. На борту находится российская делегация в преддверии запланированной встречи президентов США Дональда Трампа и России Владимира Путина.
По данным мониторингового ресурса "Flightradar24", рейс с бортовым номером RA-96023 стартовал около 8:00 из аэропорта "Внуково". Ожидается, что через несколько часов прибудет в Анкоридж, где 15 августа лидеры будут обсуждать возможности завершения войны в Украине.
По информации росСМИ, на борту самолета находится одна из ведущих российских делегаций. В состав делегации вошли министр иностранных дел Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков, министр обороны Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов и спецпредставитель президента Кирилл Дмитриев.
Что мы знаем об этом борту
Борт RA-96023 известен не только как самолет спецотряда, но и из-за скандальной истории с контрабандой кокаина. 7 лет назад в зданиях российского посольства в Буэнос-Айресе было обнаружено около 400 кг наркотиков. Аргентинская жандармерия опубликовала фото самолета, на котором предположительно перевозили кокаин. Расследование показало, что для транспортировки вещества использовалась дипломатическая почта МИД РФ.
В 2021 году московский суд признал виновными четырех человек по "кокаиновому делу". В 2016 году Ковальчук приобрел наркотики в Аргентине, спрятанные в чемоданах у посольства. Груз обнаружили, кокаин изъяли и уничтожили, а задержанные фигуранты отрицали вину, утверждая, что сначала в чемоданах были кофе, сигары и камни.
Отметим, что на Аляску отправилась лишь делегация от Путина, сам глава Кремля пока не улетел.
