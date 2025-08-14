Делегация Путина летит на Аляску на "кокаиновом самолете": почему он так называется

Пока сам Путин не вылетел на встречу

Самолет Ил-96 специального лётного отряда "Россия" 14 августа утром вылетел из Москвы на Аляску. На борту находится российская делегация в преддверии запланированной встречи президентов США Дональда Трампа и России Владимира Путина.

По данным мониторингового ресурса "Flightradar24", рейс с бортовым номером RA-96023 стартовал около 8:00 из аэропорта "Внуково". Ожидается, что через несколько часов прибудет в Анкоридж, где 15 августа лидеры будут обсуждать возможности завершения войны в Украине.

Скриншот полета Ил-96

По информации росСМИ, на борту самолета находится одна из ведущих российских делегаций. В состав делегации вошли министр иностранных дел Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков, министр обороны Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов и спецпредставитель президента Кирилл Дмитриев.

Что мы знаем об этом борту

Борт RA-96023 известен не только как самолет спецотряда, но и из-за скандальной истории с контрабандой кокаина. 7 лет назад в зданиях российского посольства в Буэнос-Айресе было обнаружено около 400 кг наркотиков. Аргентинская жандармерия опубликовала фото самолета, на котором предположительно перевозили кокаин. Расследование показало, что для транспортировки вещества использовалась дипломатическая почта МИД РФ.

Российский борт RA-96023

В 2021 году московский суд признал виновными четырех человек по "кокаиновому делу". В 2016 году Ковальчук приобрел наркотики в Аргентине, спрятанные в чемоданах у посольства. Груз обнаружили, кокаин изъяли и уничтожили, а задержанные фигуранты отрицали вину, утверждая, что сначала в чемоданах были кофе, сигары и камни.

Отметим, что на Аляску отправилась лишь делегация от Путина, сам глава Кремля пока не улетел.

Между тем, стало известно точное время запланированного саммита президентов. Мы подготовили детальное объяснение разницы во времени и того, когда из Украины можно будет наблюдать трансляцию из Аляски в пятницу.

Ранее "Телеграф" также сообщал, что до встречи Дональда Трампа и Владимира Путина в России уже начинают говорить о завершении войны.