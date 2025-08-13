"Зброю дає — на інше плювати". Чому Трамп зробить Зеленського "винним" за зрив переговорів з Путіним

США не мають важелів тиску на Україну, але критикувати можуть

Критичні випади Дональда Трампа на адресу Володимира Зеленського не свідчать про погіршення взаємин Києва та Вашингтона. Навпаки, США як продавали зброю для України, так і продовжують це робити.

Про це на YouTube-каналі Telegraf UA розповів керуючий партнер "Національної антикризової групи" Тарас Загородній. Він пояснив, як потрібно розцінювати роздратування Трампа словами Зеленського про те, що територіальні питання — це компетенція Конституції, які начебто можуть вплинути на хід домовленостей з Путіним.

— Зброю дають? Дають. На інше плювати, — каже політолог.

Він нагадав, що Трап називав Зеленського "диктатором", а потім заперечив свої слова.

— Я виходжу з перемовних позиції. Навесні і взимку ситуація була значно гірша для України. Була у Трампа нервовість, адже він обіцяв своїм виборцям, що не буде допомагати Україні за рахунок бюджету. Так вже вирішили це питання. Європейці платять. Трамп задоволений, — пояснює політичний аналітик.

За його словами, після переговорів росіян з держсекретарем Марко Рубіо у Саудівській Аравії США намагалися натиснути на європейців, щоб ті зняли економічні санкції з РФ, однак отримали відмову.

— Європейці скрутили "фігу" і сказали, що нічого знімати не будуть. З тих пір ситуація для Росії вибудовується ще гірше, бо американці ще далі залізають на європейський ринок після домовленостей Трампа з Урсулою фон дер Ляєн, — каже керуючий партнер НАГ.

На його думку, Трамп "дав по вухах" європейцям, після чого вони раптом знайшли гроші на зброю.

— І це зробило позицію європейців більш незалежною від американців. Вони відчули свою силу, бо разом з Україною вибудовують свою безпеку. Тому поки Трамп думає [одне], а говорить інше, я вважаю, це профілактика відмови Путіна (від мирних переговорів. — Ред.). Буде "винуватий" Зеленський. Але як тоді не було, так і зараз нема важелів тиску на Україну і Зеленського — каже політолог.

Він додав, що Трамп "не може" бути винним у провалі перемовин.

— У нього буде Зеленський винуватий, генерали російські, які кудись не туди звернули і все інше, — підсумував Тарас Задорожній.

Нагадаємо, раніше він у розмові з "Телеграфом" розвів міф про фантастичні домовленості США і РФ по Україні.