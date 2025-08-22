Рус

Відкритий гей і ВІЛ-позитивний: що відомо про особисте життя пропагандиста Красовського, який колись жив в Україні

Галина Струс
Читать на русском
Антон Красовський вже багато років перебуває у стосунках із молодим режисером Новина оновлена 22 серпня 2025, 13:50
Антон Красовський вже багато років перебуває у стосунках із молодим режисером. Фото Колаж "Телеграф"

Пропагандист прямо у телеефірі закликав до геноциду українських дітей

Антон Красовський — мерзенний російський пропагандист та українофоб, який в ефірі телеканалу закликав убивати українських дітей. У 2013 році він зробив камінг-аут, визнавши свою нетрадиційну сексуальну орієнтацію, за що незабаром поплатився. Наразі журналіст має позитивний ВІЛ-статус і перебуває у стосунках із відомим режисером.

"Телеграф" розповість, що відомо про особисте життя пропагандиста Антона Красовського, який, як виявилось, деякий час жив в Україні.

Антон Красовський – що його пов’язує з Україною?

Антон Красовський народився 18 липня 1975 року в Московській області, зараз йому 50 років. Його батьки були інженерами, тому часто переїжджали. Так Антон опинився в Україні — якийсь час сім’я жила у місті Вараш (колишній Кузнецовськ), де його батько працював на Рівненській АЕС.

Антон Красовський гей
Антон Красовський — відомий українофоб та пропагандист

За даними різних джерел, Красовський жив у Вараші приблизно 2,5-3 роки в 1986-1989 роках, коли йому було 11-14 років. У своїх інтерв’ю пропагандист із теплотою згадував цей час, наголошуючи, що в Україні люди більш чуйні, добрі та емпатичні порівняно з іншими місцями.

Антон Красовський, Маргарита Симоньян
Пропагандисти Антон Красовський та Маргарита Симоньян

І це дуже контрастує з тим, що говорив Антон Красовський про Україну після повномасштабного вторгнення РФ у 2022 році. Пропагандист відкрито закликав "топити" та "спалювати" українських дітей, заперечував існування України як держави та виправдовував війну. За це 2023 року його заочно засудили в Україні на 5 років за заклики до геноциду.

Антон Красовський фото
Антон Красовський відкритий гей у Росії

Красовський — ВІЛ-позитивний гей

Антон Красовський — відкритий гей у Росії. Він здійснив публічний камінг-аут у 2013 році під час прямого ефіру на каналі Kontr TV, де працював ведучим. Після цього його звільнили з телеканалу, а його програму закрили. Красовський чи не єдиний на всю РФ публічний гей, він намагався боротися за права ЛГБТ у "скрєпній" країні, де в принципі не визнають нетрадиційну сексцальну орієнтацію.

Антон Красовський, Микита Іконніков
Антон Красовський та його бойфренд Микита Іконніков

Відомо, що Красовський перебуває у стосунках із режисером та сценаристом Микитою Іконніковим. Вони живуть разом із середини 2010-х років і час від часу з’являлися разом на світських заходах. Наприклад, у 2014 році Красовський та Іконніков відвідали разом фестиваль "Кінотавр".

Антон Красовський та Микита Іконніков
Антон Красовський та Микита Іконніков живуть разом уже багато років

У 2017 році в інтерв’ю телеканалу "Дощ" антон Красовський заявив, що він ВІЛ-позитивний. За словами пропагандиста, він заразився вірусом у 2011 році і з того часу проходить терапію. Також відомо, що він створив "СНІД.Центр", який займається поширенням інформації про ВІЛ у РФ.

Антон Красовський та Микита Іконніков
Антон Красовський та Микита Іконніків відкриті геї

