Открытый гей и ВИЧ-позитивный: что известно о личной жизни пропагандиста Красовского, который когда-то жил в Украине

Пропагандист прямо в телеэфире призывал к геноциду украинских детей

Антон Красовский — мерзкий российский пропагандист и украинофоб, который в эфире телеканала призывал убивать украинских детей. В 2013 году он сделал каминг-аут, признав свою нетрадиционную сексуальную ориентацию, за что вскоре поплатился. Сейчас журналист имеет ВИЧ-статус и состоит в отношениях с известным режиссером.

"Телеграф" расскажет, что известно о личной жизни пропагандиста Антона Красовского, который, как оказалось, некоторое время жил в Украине.

Антон Красовский — что связывает его с Украиной?

Антон Красовский родился в 18 июля 1975 года в Московской области, сейчас ему 50 лет. Его родители были инженерами, поэтому они часто переезжали. Так Антон оказался в Украине — некоторое время семья жила в городе Вараш (бывший Кузнецовск), где его отец работал на Ровенской АЭС.

Антон Красовский - известный украинофоб и пропагандист

По данным из разных источников, Красовский жил в Вараше примерно 2,5-3 года в 1986–1989 годах, когда ему было 11-14 лет. В своих интервью пропагандист с теплотой вспоминал это время, отмечая, что в Украине люди более отзывчивые, добрые и эмпатичные по сравнению с другими местами.

Пропагандисты Антон Красовский и Маргарита Симоньян

И это очень контрастирует с тем, что говорил Антон Красовский об Украине после полномасштабного вторжения РФ в 2022 году. Пропагандист открыто призывал "топить" и "сжигать" украинских детей, отрицал существование Украины как государства и оправдывал войну. За это в 2023 году его заочно осудили в Украине на 5 лет за призывы к геноциду.

Антон Красовский открытый гей в России

Красовский — ВИЧ-позитивный гей

Антон Красовский — открытый гей в России. Он совершил публичный каминг-аут в 2013 году во время прямого эфира на канале Kontr TV, где работал ведущим. После этого его уволили с телеканала, а его программу закрыли. Красовский едва ли не единственный на всю РФ публичный гей, он пробовал бороться за права ЛГБТ в "скрепной" стране, где не признают нетрадиционную сексцальную ориентацию.

Антон Красовский и его бойфренд Никита Иконников

Известно, что Красовский состоит в отношениях с режиссером и сценаристом Никитой Иконниковым. Они живут вместе с середины 2010-х годов и время от времени появлялись вместе на светских мероприятиях. Например, в 2014 году Красовский и Иконников посетили вместе фестиваль "Кинотавр".

Антон Красовский и Никита Иконников живут вместе уже много лет

В 2017 году в интервью телеканалу "Дождь" антон Красовский заявил, что он ВИЧ-позитивный. По словам пропагандиста, он заразился вирусом в 2011 году и с того времени проходит терапию. Также известно, что он создал "СПИД.Центр", который занимается распространением информации о ВИЧ в РФ.

Антон Красовский и Никита Иконников открытые геи

