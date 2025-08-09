Український каратист ногою у голову зарядив росіянину на Всесвітніх іграх: відео стало хітом

Українець не зумів поборотися за медалі, проте свій слід на турнірі залишив

У суботу, 9 серпня, на Всесвітніх іграх у Ченду (Китай), який стартував із "синьо-жовтого скандалу", пройшли змагання з карате серед чоловіків у ваговій категорії до 84 кг. Україну на турнірі представляв Валерій Чоботар.

Український каратист не зумів вийти з групи, проте порадував уболівальників яскравим ударом у поєдинку проти "нейтрального" атлета з Росії Едуарда Гаспаряна. Про це повідомляє пресслужба Федерації карате України у Facebook.

Майстер-клас переговорів із нейтралами від капітана на Всесвітніх іграх 2025 року! 3-бальний ура-маваші у голову — оцініть майстерність чернівецького каратиста, капітана національної збірної України з карате Валерія Чоботаря. Федерація карате України

Чоботар здобув перемогу над Гаспаряном із рахунком 4:0. Три бали у поєдинку приніс українцю ефектний удар ура-маваші у голову. З групи українця до наступного раунду турніру вийшли представники Японії та Китаю.

Нагадаємо, зі збірною України трапився неприємний інцидент перед церемонією відкриття Всесвітніх ігор-2025. Нашій команді забороняли виходити на парад націй у формі синьо-жовтого кольору через те, що вона нагадувала український прапор. Ситуацію вдалося залагодити завдяки втручанню IWGA (Міжнародна асоціація Світових ігор). В оргкомітеті змагань пояснили інцидент "помилковими діями співробітників служби безпеки".