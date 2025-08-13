Українці побили росіян на Всесвітніх іграх, а потім станцювали гопак (відео)

Українські самбісти тріумфально виступили на Іграх

У середу, 13 серпня, на Всесвітніх іграх-2025 у Ченду (Китай) відбулися фінали у бойовому самбо. Одразу троє українських бійців здобули золоті медалі.

Українці Андрій Кучеренко, Владислав Руднєв та Петро Давиденко у вирішальних сутичках перемогли "нейтральних" представників РФ. Про це повідомляє "Телеграф".

Кучеренко у ваговій категорії до 71 кг з рахунком 6:1 здолав Ролана Зіннатова. Руднєв у ваговій категорії до 79 кг побив Ованесяна Абгаряна з рахунком 3:0. Давиденко у драматичному поєдинку у ваговій категорії 88 кг переміг Абусупіана Аліханова — 4:1.

Кучеренко та Руднєв після перемоги станцювали гопак — традиційний український народний танець, котрий має козацьке походження. Відео стало хітом у мережі.

Нагадаємо, на церемонії відкриття Світових ігор-2025 стався скандал. Організатори спочатку відмовлялися випускати збірну України на стадіон, де проходив традиційний парад націй через синьо-жовту форму, яка нагадує прапор України. У результаті в ситуацію втрутилася Міжнародна асоціація Всесвітніх ігор (IWGA), яка дозволила українцям вийти на стадіон у формі, підготовленій до Ігор.

Раніше на Всесвітніх іграх український каратист ефектно переміг росіянина. Відео переможного удару завірусилося в мережі.