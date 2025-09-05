Відомій у Росії акторці загрожує до 7 років в’язниці

Акторці зараз обиратимуть запобіжний захід

У п’ятницю, 5 вересня, у Москві було затримано відому російську акторку Аглаю Тарасову. Багатьом глядачам вона запам’яталася завдяки ролі Софії у серіалі "Інтерни". Знаменитість вже доправили до суду.

Про це повідомляють російські Telegram-канали. Проти Аглаї порушили кримінальну справу.

Аглая Тарасова може сісти до в’язниці

Зірку "Інтернів" Аглаю Тарасову було затримано в московському аеропорту "Домодєдово". Акторка прилетіла з Ізраїлю і в неї в вейпі знайшли олію гашишу. Вага забороненої речовини становила 0,38 р.

Аглаю Тарасову затримано поліцій у московському аеропорту

У ЗМІ повідомляють, що проти Аглаї порушили кримінальну справу за статтею про контрабанду наркотиків (ст. 229.1 КК). Слідство клопочеться про домашній арешт. Зірці "Інтернів" загрожує до семи років позбавлення волі та штраф у розмірі одного мільйона рублів.

Аглая Тарасова у серіалі "Інтерни"

Вона вже доставлена до суду, де їй обиратимуть запобіжний захід. Акторка в окулярах та капішоні ховала обличчя від журналістів.

Аглая Тарасова зараз у суді

Зазначимо, що Аглая Тарасова знялася у багатьох російських кінострічках, але найбільшу популярність їй принесли "Інтерни", а також фільм "Холоп 2".

Тарасова є дочкою народної артистки Росії Ксенії Раппопорт, яка виступила з критикою так званої "СВО" та підписала звернення до президента Росії Володимира Путіна із закликом припинити війну проти України. Кілька років тому Ксенія переїхала до Італії, де придбала нерухомість.

Аглая Тарасова разом із мамою Ксенією Раппопорт

Її дочка Аглая Тарасова не робила публічних заяв щодо війни.

