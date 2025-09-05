Известной в России актрисе грозит до 7 лет тюрьмы

Актрисе сейчас будут избирать меру пресечения

В пятницу, 5 сентября, в Москве была задержана известная российская актриса Аглая Тарасова. Многим зрителям она запомнилась благодаря роли Софьи в сериале "Интерны". Знаменитость уже доставили в суд.

Об этом сообщают российские Telegram-каналы. Против Аглаи возбудили уголовное дело.

Аглая Тарасова может сесть в тюрьму

Звезда "Интернов" Аглая Тарасова была задержана в московском аэропорту "Домодедово". Актриса прилетела из Израиля и у нее в вейпе нашли масло гашиша . Вес запрещенного вещества составил 0,38 г.

Аглая Тарасова задержана полиций в московском аэропорту

В СМИ сообщают, что против Аглаи возбудили уголовное дело по статье о контрабанде наркотиков (ст. 229.1 УК). Следствие ходатайствует о домашнем аресте. Звезде "Интернов" грозит до семи лет лишения свободы и штраф в размере один миллион рублей.

Аглая Тарасова в сериале "Интерны"

Она уже доставлена в суд, где ей будут избирать меру пресечения. Актриса в очках и капишоне прятала лицо от журналистов.

Аглая Тарасова сейчас в суде

Отметим, что Аглая Тарасова снялась во многих российских кинолентах, но самую большую популярность ей принесли "Интерны", а также фильм "Холоп 2".

Тарасова является дочерью народной артистки России Ксении Раппопорт, которая выступила с критикой так называемой "СВО" и подписала обращение к президенту России Владимиру Путину с призывом прекратить войну против Украины. Несколько лет назад Ксения переехала в Италию, где обзавелась недвижимостью.

Аглая Тарасова вместе с мамой Ксенией Раппопорт

Ее дочь Аглая Тарасова не делала публичных заявлений, касающихся войны.

