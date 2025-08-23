Пропагандист-зрадник із Дніпра помер у Росії: він дружив із Кисельовим та мав нагороду від Путіна

Чоловік був під слідством СБУ, а згодом — повернувся до Росії після обміну полоненими

Кирило Вишинський, відомий як пропагандист та виконавчий директор медіагрупи "Росія сьогодні", помер у Москві. На 59-му році він пішов із життя після тривалої хвороби.

Про це пишуть росЗМІ. Чоловік народився 19 лютого 1967 року у Дніпропетровську (нині — Дніпро), здобув філологічну освіту та почав кар'єру як учитель російської мови та літератури.

Чим запам'ятався пропагандист

У журналістику Вишинський увійшов у 1996 році, працюючи шеф-редактором на "11 каналі" в Дніпропетровську. З 1999 по 2006 рік він працював на ICTV як редактор і телеведучий, очолював службу інформації та програму "Докладно", а також вів власну програму "Насправді". У 2006 році перейшов до ВДТРК (Всеросійська державна телевізійна і радіомовна компанія), ставши власкором у Києві. Після державного перевороту в Україні у 2014 році очолив агентство "РІА Новини-Україна", яке пізніше увійшло до складу медіагрупи "Росія сьогодні".

Кирило Вишинський

У вересні 2015 року отримав російське громадянство, зберігши при цьому українське. У травні 2018 року Вишинського затримали співробітники СБУ за звинуваченням у державній зраді, він провів у слідчих ізоляторах 470 днів. 7 вересня 2019 року був звільнений у рамках обміну "35 на 35" між Україною та Росією. Після цього Вишинський отримав посаду виконавчого директора МІА "Росія сьогодні" та продовжив пропагандистську діяльність.

Серед його проєктів був документальний серіал "Люди Донбасу", у якому Вишинський подавав війну на сході України у відповідності з кремлівською позицією. Серіал складався з восьми серій і включав бесіди з місцевими жителями, яких він поділяв на "екстремалів", соціальних фахівців та аналітиків.

Кадр із серіалу "Люди Донбасу"

Навесні 2014 року Вишинський працював у Криму, де разом із підконтрольними йому журналістами створював матеріали, що виправдовували анексію півострова Росією. За цю діяльність він отримав від президента РФ закриту нагороду "За повернення Криму", а також медаль ордена "За заслуги перед вітчизною" за "об'єктивне висвітлення подій у Криму".

Протягом кар'єри пропагандист очолював аналітичні та публіцистичні матеріали для сайту "РІА Новини", був головним редактором "Радіо Sputnik", автором програм на ВДТРК і займався питаннями регулювання іноземних інтернет-платформ у Росії. Він також став лауреатом державних нагород РФ у сфері медіа та автором книги "Жив навпроти в'язниці", присвяченої часу, проведеному під арештом в Україні.

Вишинський був підлеглим російського пропагандиста Дмитра Кисельова, з яким він познайомився та почав співпрацювати ще під час роботи Кисельова на каналі ICTV. До моменту смерті 23 серпня 2025 року зрадник залишався керівником медіагрупи "Росія сьогодні", створюючи аналітичні та проросійські матеріали для місцевих ЗМІ.

