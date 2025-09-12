Российские пропагандисты выдумали "средневековых воинов" в рядах ВСУ

Новая странная выдумка российских СМИ рассмешила сеть

Российские пропагандисты придумали новую абсурдную историю об Украине — якобы военные воюют с луками и арбалетами. Эту удивительную историю, где почему-то еще фигурируют какие-то "грузинские наемники", вполне серьезно распространили в российских СМИ.

"Танк Т-72 Б3М группировки войск "Днепр" уничтожил украинскую ДРГ, состоявшую из вооруженных арбалетами и луками грузинских наемников, сообщил РИА Новости командир танка с позывным "Депутат", — такую чушь распространило российское пропагандистское СМИ.

Конечно, на этот абсурд отреагировали и в Украине, и даже в самой России. Вброс быстро стал объектом шуток в социальных сетях.

Комментарии в соцсетях о чепухе росСМИ

Россия вроде бы воюет против армии с арбалетами, комментируют в сети

Анекдот от кремлевских СМИ рассмешил соцсети

Россияне еще раз распространяют байки

Уже много лет российские СМИ распространяют множество подобных вбросов об украинских военных, населении, традициях и культуре Украины. Чего стоят только истории о "боевых гусях", которые якобы тренировала Украина для военных целей. Также распространяли сказки о "боевых дельфинах" в Крыму, которые якобы обучали для диверсий.

Среди других абсурдных фейков были "боевые летучие мыши с бомбами" — фантазии о летучих мышах-камикадзе со взрывчаткой. Российские пропагандисты даже придумали "генетически модифицированных комаров" для биологической войны. Так что такие фейки далеко не первые.

