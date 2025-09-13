У методики вже є прихильники

Поки для Володимира Путіна вирощують "молодильну полуницю", глибинний народ шукає свої методи лікування найделікатніших проблем. Наприклад, у Дагестані проблеми з простатою вирішили лікувати бджолиною отрутою.

Для цього треба, щоб бджола вжалила пацієнта в "те саме місце". Докладніше про процедуру розповіли у російських telegram-каналах.

Операцію проводить спеціально навчений експерт, який бере бджолу довгими щипцями та підносить її до потрібного місця. При цьому, судячи зі слів чоловіка, який проводить цю процедуру, жалять комахи не лише в поперек та сідниці, а й безпосередньо у задній прохід і навіть у тестикули.

Як запевняють автори методики, отрута нібито "вбиває інфекцію, покращує кровообіг, стимулює вироблення гормонів і прибирає застої". Любителям відчувати свербіж у задньому проході пропонують сеанс із 10-20 укусів, по одному разу кожні два дні. За все просять близько 10 тисяч рублів (близько 5000 гривень).

"Пацієнти" кажуть, що вже перепробували майже все, і лише бджоли допомагають. Вони зізнаються, що перший раз завжди боляче, але потім можна звикнути.

Варто зазначити, що вся ця тема виглядає як "спланована диверсія" за участю агентів секретної біолабораторії імені Віктора Андрійовича Ющенка. Хоча препарати на основі бджолиної отрути дійсно існують, але самі укуси як метод лікування не визнає жодна серйозна організація охорони здоров’я. Мало того, часті напади бджіл загрожують розвитком тяжкої алергічної реакції навіть у тих, хто їх раніше нормально переносив.

Але якщо йдеться про аматорів "незвичайних відчуттів" у "делікатних місцях", то не варто поспішати з засудженням, адже за свою довгу історію людство придумало і екстремальніші форми "розваги". Наприклад, раніше "Телеграф" розповідав, як саме люди діставали матеріали для самозадоволення за часів СРСР.