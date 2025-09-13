У методики уже есть сторонники

Пока для Владимира Путина выращивают "молодильную клубнику", глубинный народ ищет свои методы исцеления самых деликатных проблем. Например, в Дагестане проблемы с простатой решили лечить пчелиным ядом.

Для этого надо, чтобы пчела ужалила пациента в "то самое место". Более подробно о процедуре рассказали в российских telegram-каналах.

Операцию проводит специально обученный эксперт, который берет пчелу длинными щипцами и подносит ее к нужному месту. При этом, судя по словам мужчины, который проводит эту процедуру, жалят насекомые не только поясницу и ягодицы, но и непосредственно задний проход и даже в тестикулы.

По заверению авторов методики, яд якобы "убивает инфекцию, улучшает кровообращение, стимулирует выработку гормонов и убирает застои". Любителям ощущать зуд в заднем проходе предлагают сеанс из 10-20 укусов, по одному разу каждые два дня. За всё просят около 10 тысяч рублей (около 5000 гривен).

"Пациенты" говорят, что уже перепробовали почти всё и лишь пчелы помогают. Они признаются, что первый раз всегда больно, но затем можно привыкнуть.

Стоит отметить, что вся эта тема выглядит как "спланированная диверсия" с участием агентов секретной биолаборатории имени Виктора Андреевича Ющенко. Хотя препараты на основе пчелиного яда действительно существуют, но сами укусы в качестве метода лечения не признает ни одна серьезная здравоохранительная организация. Мало того, частые нападения пчел чреваты развитием тяжелой аллергической реакции даже у тех, кто их ранее нормально переносил.

Но если речь идет о любителях "необычных ощущений" в "деликатных местах", то не стоит спешить с осуждением, ведь за свою длинную историю человечество придумало и более экстремальные формы "развлечения". Например, ранее "Телеграф" рассказывал, как именно люди доставали материалы для самоудовлетворения во времена СССР.