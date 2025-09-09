Рус

"Тепер на це піде весь бюджет": Путіну показали "молодильну полуницю" (відео)

Геннадій Лубенець
Новина оновлена 09 вересня 2025, 23:44
Володимир Путін

У мережі вже жартують

Після розмов із китайським лідером Сі Цзіньпіном про життя до 150 років Володимир Путін поїхав на зустріч із вченими до Сіріуса. Там вони похвалилися новими досягненнями в генній інженерії і навіть показали йому "молодильну полуницю".

Відеозапис зустрічі показували російські ЗМІ. На кадрах видно, що один з учених розповів Путіну про прогрес у редагуванні геному винограду та полуниці.

Спочатку він говорив про те, що їм "вперше у світі" вдалося відредагувати гени винограду таким чином, щоб він став стійким до грибкових інфекцій. Потім він почав розповідати про полуницю, в якій у 12 разів більше речовини під назвою кверцитин. Вчений назвав розробку "молодильною полуницею", а почувши ці слова Путін перебив його і повернувся до теми обробки винограду від шкідників.

Користувачі мережі припустили, що саме на якусь там "молодильну полуницю" тепер піде весь російський бюджет.

Путіну показали молодильну полуницю
Реакція мережі

Як повідомлялося раніше, Путін раніше у розмові з Сі Цзіньпіном поміркував про можливість жити до 150 років. Політолог Тарас Загородній зазначив, що такі розмови можуть вказувати на те, що Путін не має наміру влаштовувати ядерну війну.

