"Тепер на це піде весь бюджет": Путіну показали "молодильну полуницю" (відео)

У мережі вже жартують

Після розмов із китайським лідером Сі Цзіньпіном про життя до 150 років Володимир Путін поїхав на зустріч із вченими до Сіріуса. Там вони похвалилися новими досягненнями в генній інженерії і навіть показали йому "молодильну полуницю".

Відеозапис зустрічі показували російські ЗМІ. На кадрах видно, що один з учених розповів Путіну про прогрес у редагуванні геному винограду та полуниці.

Спочатку він говорив про те, що їм "вперше у світі" вдалося відредагувати гени винограду таким чином, щоб він став стійким до грибкових інфекцій. Потім він почав розповідати про полуницю, в якій у 12 разів більше речовини під назвою кверцитин. Вчений назвав розробку "молодильною полуницею", а почувши ці слова Путін перебив його і повернувся до теми обробки винограду від шкідників.

Користувачі мережі припустили, що саме на якусь там "молодильну полуницю" тепер піде весь російський бюджет.

Реакція мережі

Як повідомлялося раніше, Путін раніше у розмові з Сі Цзіньпіном поміркував про можливість жити до 150 років. Політолог Тарас Загородній зазначив, що такі розмови можуть вказувати на те, що Путін не має наміру влаштовувати ядерну війну.