Це — цинічно й огидно, але... Як Трамп хоче зайти у Росію із "заднього ходу"

На прикладі Білорусі американці демонструють росіянам готовності до переговорів

Демонстрація потеплішання відносин США з Білоруссю – це компенсація застою в переговорах з росіянами. Кремлю дають зрозуміти, що Білий дім може вирішувати деякі питання з Москвою через Мінськ.

Про це в інтерв’ю YouTube-каналу Telegraf UA розповів голова правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко. Він нагадав: на відміну від Путіна, Лукашенко перебував у справжній ізоляції західних країн, а тепер американці йому "прочинили фіртку".

— Це не повноцінне відновлення відносин, а компенсація стагнації в переговорному процесі з росіянами… Американці із "заднього ходу" відкривають авіасполучення через Мінськ. Звичайно, це не буде у великих масштабах, але тим не менш, — пояснив політичний експерт зняття санкцій США з авіакомпанії BelAvia.

За його словами, порушення теми "Білоруського калію" теж свідчить про бізнесові інтереси США. Однак головне — на прикладі Білорусі американці демонструють росіянам готовність до переговорів.

— Бачите, якщо лідер готовий до компромісів, до певних кроків назустріч, ми теж будемо робити кроки назустріч, йти на компроміси. Це сигнал росіянам, що можна домовлятися таким чином. І через Білорусь будуть вирішувати деякі політичні та бізнесові питання. Тобто такий "задній хід", — каже політичний експерт про сенс потепління взаємин Вашингтона з Мінськом.

Однак він вважає, що великих зисків це американців не принесе, а навпаки — покаже відхід від демократичних цінностей.

— Демонстрування шани на адресу Лукашенка, який залишається жорстоким диктатором, утримує тисячі політв'язнів (випустили 50 політв'язнів в обмін на дозвіл BelAvia літати до США), отримує запонки від Трампа із зображенням Білого дому — виглядає цинічно й огидно, — чесно зізнався політолог.

На його думку, що не це призведе до великих позитивних наслідків для Лукашенка, оскільки на такі ж кроки щодо Білорусі Європа не піде.

— Але американці зараз вирішують одну позитивну задачу — зменшують ризик участі Білорусі у воєнних діях проти України і ризик якихось прямих воєнних провокацій проти Європи. Тут так, певний позитивний результат буде, — підсумував Володимир Фесенко.

