Это цинично и отвратительно, но... Как Трамп хочет зайти в Россию с "заднего хода"

На примере Беларуси американцы демонстрируют россиянам готовность к переговорам

Демонстрация потепления отношений США с Беларусью – компенсация застоя в переговорах с россиянами. Кремлю дают понять, что Белый дом может решать некоторые вопросы с Москвой через Минск.

Об этом в интервью YouTube-каналу Telegraf UA рассказал глава правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко. Он напомнил: в отличие от Путина, Лукашенко пребывал в настоящей изоляции западных стран, а теперь американцы ему "приоткрыли калитку".

— Это не полноценное возобновление отношений, а компенсация стагнации в переговорном процессе с россиянами… Американцы с "заднего хода" открывают авиасообщение через Минск. Конечно, это не будет в больших масштабах, но, тем не менее, — объяснил политический эксперт снятие санкций США с авиакомпании BelAvia.

По его словам, поднятие темы "Белорусского калия" тоже свидетельствует о бизнес-интересах США. Однако главное – на примере Беларуси американцы демонстрируют россиянам готовность к переговорам.

— Видите, если лидер готов к компромиссам, к определенным шагам навстречу, мы тоже будем делать шаги навстречу, идти на компромиссы. Это сигнал россиянам, что можно договариваться таким образом. И через Беларусь будут решать некоторые политические и бизнесовые вопросы. То есть, такой "задний ход", — говорит политический эксперт о смысле потепления отношений Вашингтона с Минском.

Однако он считает, что больших выгод это американцам не принесет, а наоборот — покажет отход от демократических ценностей.

— Демонстрация уважения в адрес Лукашенко, который остается жестоким диктатором, удерживает тысячи политзаключенных (выпустили 50 политзаключенных в обмен на разрешение BelAvia летать в США), получает запонки от Трампа с изображением Белого дома — цинично и отвратительно, — честно признался политолог.

По его мнению, что не это приведет к большим положительным последствиям для Лукашенко, поскольку на такие же шаги по отношению к Беларуси Европа не пойдет.

— Но американцы сейчас решают одну положительную задачу — уменьшают риск участия Беларуси в военных действиях против Украины и риск прямых военных провокаций против Европы. Тут да, определенный положительный результат будет, — подытожил Владимир Фесенко.

