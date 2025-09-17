Моді знову дружить з Трампом після відправки військових у Білорусь: президенти США та Індії обговорили й Україну

Трамп та Моді тепло поспілкувалися

Президент США Дональд Трамп заявив, що поспілкувався з прем'єр-міністром Індії Нарендрою Моді. Глава Білого Дому прагне знизити напруженість між двома великими економіками, що виникли через запровадження тарифів та закупівлю Нью-Делі російської нафти.

У своїй соцмережі Truth Social Трамп написав, що мав чудову телефонну розмову з Моді. Прем'єр Індії подякував главі США за зусилля щодо припинення війни Росії проти України.

Щойно мав чудову телефонну розмову з моїм другом, прем'єр-міністром Нарендрою Моді. Я привітав його з днем ​​народження! Він виконує чудову роботу. Нарендра: Дякую за вашу підтримку у справі припинення війни між Росією та Україною Дональд Трамп

Моді відповів Трампу та згадав Україну

Нарендра Моді у соцмережі Х подякував Трампу за привітання. Він висловив підтримку зусиль президента США щодо зупинки війни Росії проти України

Дякую Вам, друже мій, пане президенте Трампе, за Ваш телефонний дзвінок і теплі вітання з моїм 75-річчям. Як і Ви, я також повністю відданий справі виведення Всеохоплюючого та Глобального партнерства між Індією та США на нові висоти. Ми підтримуємо Ваші ініціативи щодо мирного врегулювання конфлікту в Україні Нарендра Моді

Що передувало

Повідомлення Трампа та Моді з'явилися на тлі відновлення торгівельних переговорів між двома країнами. Обидві сторони характеризують їх як позитивні після рішення Трампа стягувати 50% мита на експорт із країни Південної Азії, ухвалене у серпні. Тоді Білий Дом подвоїв 25% ставку податку на імпорт індійських товарів, щоб покарати Нью-Делі за його постійні закупівлі російських енергоносіїв. Отримані гроші Росія використовує для фінансування своєї війни проти України.

Індія приєдналася до російсько-білоруських військових навчань "Захід-2025"

Країна направила 65 військових, включно з бійцями полку Кумаон (один з найсильніших підрозділів армії країни) на військові навчання Росії та Білорусі "Захід-2025". У Нью-Делі заявили, що прагнуть "ще більше зміцнити оборонне співробітництво і зміцнити товариські стосунки між Індією і Росією, тим самим зміцнивши дух співробітництва і взаємної довіри".

Як повідомляв "Телеграф", на початку серпня в адміністрації Дональда Трампа вперше відкрито звинуватили Індію в тому, що вона фінансує російську війну проти України. Заступник керівника апарату Білого дому та головний радник Трампа Стівен Міллер заявив, що Нью-Делі робить це шляхом закупівлі нафти у російського режиму.