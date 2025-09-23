Одна з найбагатших жінок Росії: як виглядає "непомітна" дружина правої руки Путіна Мішустіна

Дружина російського прем'єра дуже непублічна, але при цьому багата і успішна

Михайло Мішустін – прем’єр-міністр Росії з 16 січня 2020 року. Він публічна людина, яка побудувала блискучу кар’єру в кремлівських кабінетах, його навіть називають правою рукою Путіна. А ось про його дружину інформації дуже мало — вона максимально непублічна і вважає за краще залишатися в тіні, її навіть охрестили "непомітною".

"Телеграф" розповість, що відомо про Владлену Мішустіну, чим вона займається і як виглядає.

Михайло Мішустін. Фото: Getty Images

Дружина Мішустіна — що про неї відомо?

Михайло та Владлена Мішустіни одружилися на початку 90-х, проте немає точної інформації, коли саме це було і як вони познайомилися. У сім’ї народилися троє синів — Олексій, Олександр та Михайло. Останній, до речі, ще не закінчив школу, а двоє старших уже мають мільйонні прибутки, хоч і живуть разом із батьками.

Сімейне фото з сестрою, матір’ю, дружиною та дітьми Мішустіна

У мережі є дані про те, що Владлена Мішустіна народилася 2 січня 1976 року, зараз їй 49 років. За походженням вона, ймовірно, татарка, проте підтверджень цієї інформації немає.

Мішустін колись очолював податкову в РФ і його дружина також була пов’язана з цією сферою

Відомо, що на початку 90-х жінка почала займатися бізнесом, вона була співвласницею "Міжнародного комп’ютерного клубу". Це компанія, яка займалася залученням західних IT-технологій до Росії. Проте вже у 2013 році фірму було ліквідовано.

Владлена — перша та єдина дружина Мішустіна

У 2008-2010 роках Владлена Мішустіна була пов’язана з інвестиційною компанією UFG Capital Partners, де її чоловік обіймав посаду президента. У тому ж 2008 році бізнесвумен зареєструвала себе як індивідуального підприємця і зайнялася розважальним бізнесом — відкрила школу танців в елітному підмосковному районі Барвіха.

Владлена та Михайло Мішустін разом з початку 90-х років

Варто відзначити, що в 2014 році Владлена Мішустіна увійшла до рейтингу топ-10 найбагатших дружин чиновників Росії від журналу Forbes з капіталом 160 млн рублів. При цьому її прибуток у рази перевищував доходи чоловіка. Крім того, згідно з дослідженнями Фонду Навального, реальні доходи Мішустіної та її спосіб життя не співпадали з даними, поданими в офіційних деклараціях.

