Росію масово атакували дрони: прилетіло по заводу хімдобрив (відео)

Факти:

Українські дрони атакували завод "ЄвроХім-Бєлорєченські мінеральні добрива" в Краснодарському краї Росії.

Завод виробляє азотні сполуки та кислоти, які використовуються для виробництва боєприпасів.

Місцеві жителі зафіксували вибухи та червоні спалахи в небі, українські спецслужби не коментують операцію.

Росію атакували безпілотники в ніч на 25 вересня. У Бєлорєченську Краснодарського краю лунали вибухи, атакували завод.

Мова йде за ТОВ "ЄвроХім-Бєлорєченські мінеральні добрива". Про це пише телеграм-канал Exilenova+.

Росіяни в паніці записували відео та показали, як виглядала атака. На опублікованих кадрах чути, як гуде дрон, працює ППО та лунає сильний вибух, після якого у небі зʼявляються червоні спалахи. Все це супроводжується риданнями місцевих жителів.

Телеграм-канал Supernova+ повідомляє, що було декілька вибухів в районі ТОВ "ЄвроХім-Бєлорєченські мінеральні добрива".

Що відомо про завод, який атакували дрони

Завод "ЄвроХім-Бєлорєченські міндобрива" спеціалізується на виробництві фосфорних і складно водорозчинних мінеральних добрив, азотних сполук, сірчаної та фосфорної кислоти, а також складних добрив типу амофос і рідких комплексних добрив.

Де знаходиться Бєлорєченськ

Виробничий майданчик розташований у Бєлорєченському районі Краснодарського краю, займає площу 544 гектари і включає близько 10 цехів.

Варто додати, що хімічні підприємства, як цей завод, що виробляють азотні сполуки та кислоти, можуть бути частиною ланцюжка постачання для виробництва вибухівки. Азотна кислота та деякі азотні сполуки використовуються у виробництві боєприпасів.

Український Генштаб, СБУ та ГУР поки не коментували атаку по заводу у Бєлорєченську.

