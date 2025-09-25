Россию массово атаковали дроны: прилетело по заводу химудобрений (видео)

Завод занимает площадь 544 гектара и включает около 10 цехов

Украинские дроны атаковали завод "ЕвроХим-Белореченские минеральные удобрения" в Краснодарском крае России.

Завод производит азотные соединения и кислоты, используемые для производства боеприпасов.

Местные жители зафиксировали взрывы и красные вспышки на небе, украинские спецслужбы не комментируют операцию.

Россию атаковали беспилотники в ночь на 25 сентября. В Белореченске Краснодарского края раздавались взрывы, атаковали завод.

Речь идет за ООО "ЕвроХим-Белореченские минеральные удобрения". Об этом пишет телеграмм-канал Exilenova+.

Россияне в панике записывали видео и показали, как выглядела атака. На опубликованных кадрах слышно, как гудит дрон, работает ПВО и раздается сильный взрыв, после которого в небе появляются красные вспышки. Все это сопровождается рыданиями местных жителей.

Телеграмм-канал Supernova+ сообщает, что было несколько взрывов в районе ООО "ЕвроХим-Белореченские минеральные удобрения".

Что известно о заводе, который атаковали дроны

Завод "ЕвроХим-Белореченские минудобрения" специализируется на производстве фосфорных и сложно водорастворимых минеральных удобрений, азотных соединений, серной и фосфорной кислоты, а также сложных удобрений типа аммофос и жидких комплексных удобрений.

Где находится Белореченск

Производственная площадка расположена в Белореченском районе Краснодарского края, занимает площадь 544 гектара и включает около 10 цехов.

Следует добавить, что химические предприятия, как этот завод, производящие азотные соединения и кислоты, могут являться частью цепочки снабжения для производства взрывчатки. Азотная кислота и некие азотные соединения употребляются в производстве боеприпасов.

Украинский Генштаб, СБУ и ГУР пока не комментировали атаку по заводу в Белореченске.

