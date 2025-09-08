На концерт Кобзона потрапить раніше за чоловіка: у мережі сміються про "хворобу" Симоньян

У мережі не дуже засмутилися

Головна російська пропагандистка Маргарита Сімоньян поскаржилася на "страшну тяжку хворобу" та анонсувала "складну операцію". Поки в ЗМІ пишуть про те, що вона може мати рак, у мережі з цього приводу не надто сумують.

Користувачі вже почали жартувати з цієї теми, а деякі навіть почали робити меми. "Телеграф" зібрав найкращі.

Наприклад, деякі з них уже почали розмірковувати на тему, хто ж першим потрапить на концерт путініста Йосипа Кобзона — Симоньян чи її чоловік, пропагандист Тигран Кеосаян, який із січня перебуває у комі.

Вони обидва отримають місця у котлах у перших рядах

Інші ж запідозрили, що рак потай працює на Україну і запропонували за старою традицією дати йому кашкет.

Від клешні відплати не втекти

Користувачі мережі X теж не залишалися осторонь і видали цілу порцію "найкращих побажань" Сімоньян. А дехто був переконаний, що Адам Кадиров неминуче отримає медальку "За виявлення раку".

Ну куди ж без Адама Кадирова

Втім, у мережі знайшлися і деякі "російські опозиціонери", які щиро здивувалися тому, як можна зловтішатися на тему хвороби пропагандистки, причетної до вбивств десятків, якщо не сотень, тисяч людей.

Вже є кандидат на посаду голови Russia Today

Як відомо, Маргарита Сімоньян — російська пропагандистка та українофобка, яка керує одним із найбільших каналів поширення російської дезінформації в Росії та світі "Russia Today". Вона ще на початку 2021 року закликала до початку російського вторгнення в Україну і є однією з авторів фрази "Київ за три дні", що стала мемом.

"У гарячій війні ми Україну переможемо за 2 дні. Що її перемагати, господи", — писала вона у квітні 2021 року.

Цікаво, що через публічну брехню їй також заборонено в’їзд до Вірменії, країни народження її прабабусі.

Варто зазначити, що у квітні 2025 року через стан чоловіка вона розповідала, як дуже хотіла поїхати на т.зв. "СВО" в Україну та померти. Очікувано, що своїх обіцянок вона так і не виконала.