Пропагандист Кеосаян при смерті: "хороші русскіе" у мережі показали своє обличчя

Пост Симоньян про хворобу чоловіка активно коментують у мережі

Російський блогер-опозиціонер Рустем Адагамов, відомий під псевдонімом "drugoi", висловив співчуття головній редакторці Russia Today Маргариті Симоньян через стан здоров'я її чоловіка. Його слова викликали хвилю обурення в російському сегменті Мережі.

Тигран Кеосаян, чоловік Симоньян, наразі перебуває у комі після перенесеної клінічної смерті. За словами пропагандистки, причиною стали проблеми із серцем. У комі Кеосаян знаходиться з середини грудня 2023 року.

У коментарі під постом Симоньян Адагамов написав: "Співчуваю, Ріта. Сподіваюсь, все обійдеться і Тигран поправиться".

Реакція Адагамова, який позиціонує себе як критик російської влади, спричинила шквал обурення в соціальних мережах. Інший опозиційний блогер Вал Мішель саркастично порівняв ситуацію з нацистською Німеччиною: "Співчуваю, Магдо. Сподіваюся, все обійдеться і Йозеф одужає".

Користувачі соціальної мережі X різко розкритикували дії Адагамова. "Вони всі одного кола, одна банда", — зазначають коментатори. Після хвилі критики блогер закрив можливість коментування свого допису.

Варто нагадати, що Тигран Кеосаян перебуває під санкціями ЄС, США, Великої Британії, Канади та України. Йому також заборонено в'їзд до Казахстану.

Маргарита Симоньян очолює RT та інформагентство "Россия сегодня", керуючи основними пропагандистськими медіа РФ. До речі, у мережі нагадали, що саме Симоньян почала "травлю" Адагамова. Зокрема, у 2013 році вона пообіцяла "передати правоохоронцям" інтерв’ю дружини блогера. "Ймовірно", він не злопам’ятний", — коментують у соцмережах.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що Симоньян служить путінському режиму понад 20 років. Зараз жінка продовжує поширювати брехню про Україну.