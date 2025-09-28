Україна не програє війну та загнала росіян у "тупік Першої світової", – Financial Times

В серпні 2025 року Росія контролювала менше території України, ніж в серпні 2022 року

Російська пропаганда на всі боки заявляє, що перемога Кремля нібито "неминуча". Але насправді, як би дивно це не звучало, в реальності війну зараз виграє саме Україна, а Росія не здатна досягти поставлених перед собою ключових цілей.

Факти:

Росія не здатна досягти своїх цілей: за три з половиною роки війни здобутки незначні, а втрати — величезні

Чорноморський флот РФ розгромлено, небо України росіяни не контролюють

Україна давно могла б перемогти, якби не недостатня підтримка: багато української крові на руках нерішучих західних політиків

Про це пише видання Financial Times. Автори нагадують, що 24 лютого 2022 року весь світ очікував, що Україні залишилося кілька днів — президента України Володимира Зеленського навіть пропонували евакуювати.

Відповіддю стала легендарна фраза — "мені потрібні боєприпаси, а не транспорт". Українські війська здійснили диво: вони не просто зупинили наступ росіян. Вони відкинули їх від Києва, відігнавши назад, за білоруський кордон. Це шокувало світ, але ще більший шок партнери відчули влітку 2022 року: після серії контрнаступів Збройні сили України звільнили Харківську та частину Херсонської області, вибивши росіян з єдиного захопленого ними обласного центру — Херсону.

Успіхів на землі немає

З того моменту лінія фронту майже не зрушила з місця. Починаючи із завершення Херсонської операції, листопада 2022 року, росіяни захопили менше ніж 1% території України. Зокрема у 2025 році ціною 300 тисяч життів росіяни захопили в Сумській області тонку смужку прикордоння та взяли під контроль деякі території в Донецькій області.

Видання підкреслює: в серпні 2025 року Росія контролювала менше території України, ніж в серпні 2022 року. Ситуація все більше нагадує Західний фронт часів Першої світової війни, де генерали клали десятки тисяч солдатів заради просування на кілька кілометрів.

І тут ситуація не на боці РФ. Україна повільно відступає, завдаючи окупантам шалених втрат. Росія виснажує себе дороговартісними атаками, українські тили залишаються міцними, жодного обласного центру України (окрім окупованих ще у 2014 році Донецька, Луганська, Сімферополя та Севастополя) росіяни не контролюють.

Успіхів на морі немає. У повітрі не краще

Попри те, що Україна не має військово-морського флоту, а РФ мала на морі велику перевагу, Чорноморський флот Росії було розгромлено. Це сталося завдяки тому, що Україна використала ракети та інноваційні морські дрони. На дні опинилися флагман флоту ракетний крейсер "Москва", та багато інших кораблів російського флоту. Залишки корабельного складу ЧФ РФ змушені ховатися по віддалених від театру бойових дій гаванях.

У повітрі ситуація не краща. Росіянам не вдалося встановити контроль над небом України. Військово-повітряні сили РФ втратили сотні літаків та гелікоптерів, включно зі збиттям кількох літаків ДРЛО, стратегічного бомбардувальника та повітряного командного пункту. Росіяни також втратили більшість стратегічної авіації в результаті спецоперації Служби безпеки України.

Нерішучість Заходу

Політична воля західних країн стала найслабшим місцем в обороні України. Успіхів у 2022 році в переважній більшості ЗСУ досягали своїми силами. Реально вагомі та масові військові постачання відкрилися з початку 2023 року.

Проте Києву все одно не надають повного спектра сучасного далекобійного озброєння. Водночас Росія отримує пряму військову допомогу від КНДР та Ірану, а непряму — від Китаю. Північна Корея навіть відправила найманців помирати в Курській області, щоб допомогти росіянам вибити звідти українські війська.

"Російська стратегія полягає в тому, щоб, поширюючи пропаганду про неминучу перемогу, зламати рішучість американців та європейців, змусивши їх припинити підтримку", — зазначає видання.

Україна перемагає

Таким чином, попри завивання російської пропаганди, в реальності перемагає Україна. Росія не досягла жодної цілі з тих, які поставила:

Російський правитель Володимир Путін почав війну, щоб показати світу — "української нації не існує". Натомість він консолідував українців, а весь світ дізнався, що Україна — реальна країна з героїчним народом, який готовий битися за свободу.

Україна зберігає незалежність.

Пам'ять про вторгнення РФ зробить неможливим повернення України в "російську орбіту", хто б не прийшов до влади в Києві.

Росія дискредитувала себе перед всім світом, хоча планувала "показати силу".

Українська армія зараз налічує близько мільйона досвідчених ветеранів. Це найбільша та найдосвідченіша військова сила в Європі. До того ж добре озброєна та високотехнологічна. Усі потуги РФ "демілітаризувати" Україну провалилися.

Нагадаємо, нещодавно президент США Дональд Трамп заявив про можливість відновлення України в кордонах 1991 року і навіть просування на схід. Це вже викликало епічну істерику в російського міністра закордонних справ Сергія Лаврова.