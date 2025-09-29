Пир во время чумы: сколько стоит содержание Путина и его чиновников

Путин снова решил увеличить расходы на содержание своих чиновников

В 2026 году расходы на содержание президента России Владимира Путина и его администрации составят 32 млрд 917 млн рублей (395 млн 763 тыс. долларов США), что почти на 2 млрд рублей (24 млн долларов) больше, чем в 2025-м.

Такая сумма предусмотрена в проекте федерального бюджета, отмечает "Вёрстка". Цель увеличения расходов – повышение заработных плат кремлёвским чиновникам.

По сравнению с текущим годом затраты увеличатся на 1 млрд 720 млн рублей (20 млн 680 тыс. долларов). В 2025-м на "обеспечение деятельности президента и его администрации" выделяли 31 млрд 197 млн рублей (375 млн долларов), хотя изначально в принятом осенью бюджете закладывалось чуть меньше — 31 млрд 42 млн. рублей (373 млн 220 тыс. долларов)

Летом же парламент и сам президент согласовали дополнительное повышение расходов на 155 млн рублей (1 млн 864 тыс. долларов), чтобы направить их на выплату зарплат сотрудникам администрации.

В пересчёте на год рост затрат составит 5,5%, что превышает целевой уровень инфляции на 2026 год, установленный Центробанком в 4%. Для сравнения, годом ранее расходы на содержание Путина и его аппарата выросли на рекордные 25,5%.

В целом, за период с 2026 по 2028 годы на нужды президента и администрации планируется израсходовать свыше 100 млрд рублей (1 млрд 202 млн 305 тыс. долларов).

Рост расходов происходит на фоне падения экономики

Особенно тревожно эти цифры выглядят на фоне стагнации экономики и падения уровня жизни большинства граждан. Так, в первом квартале 2025 года рост ВВП сократился до 1,4 % к аналогичному периоду прошлого года, а во втором квартале — до 1,1 %.

В перерасчёте на квартальные изменения можно говорить даже о технической рецессии — первой с начала войны, утверждает The Moscow Times

Одновременно с этим реальные доходы россиян существенно сократились. Уже в 2023–2024 годах многие семьи ощутили падение покупательной способности из-за девальвации рубля, роста цен и инфляции.

По оценкам экспертов, официальная статистика средних зарплат часто обманывает: рост показывается за счёт небольшого числа высокооплачиваемых работников, в то время как большинство потеряло в доходах.

Напомним, российская экономика все больше ощущает давление войны, которую страна-агрессор ведет против Украины. За три с половиной года Москва израсходовала большую часть резервов, а бюджетные дисбалансы стали хроническими.

Правительство ищет новые источники доходов, и одним из наиболее вероятных вариантов стало повышение налогов — в первую очередь налога на добавленную стоимость. Это означает, что финансирование войны фактически перекладывается непосредственно на плечи рядовых россиян.