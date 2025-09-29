Пир во время чумы: сколько стоит содержание Путина и его чиновников
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Путин снова решил увеличить расходы на содержание своих чиновников
В 2026 году расходы на содержание президента России Владимира Путина и его администрации составят 32 млрд 917 млн рублей (395 млн 763 тыс. долларов США), что почти на 2 млрд рублей (24 млн долларов) больше, чем в 2025-м.
Что нужно знать:
Расходы на Путина и его администрацию в 2026 году составят свыше 32,9 млрд рублей
Увеличение расходов превышает целевой уровень инфляции, основной целью является повышение зарплат чиновникам
Рост затрат происходит на фоне стагнации экономики и падения реальных доходов россиян
Такая сумма предусмотрена в проекте федерального бюджета, отмечает "Вёрстка". Цель увеличения расходов – повышение заработных плат кремлёвским чиновникам.
Россия будет тратить еще больше денег на аппарат Путина
По сравнению с текущим годом затраты увеличатся на 1 млрд 720 млн рублей (20 млн 680 тыс. долларов). В 2025-м на "обеспечение деятельности президента и его администрации" выделяли 31 млрд 197 млн рублей (375 млн долларов), хотя изначально в принятом осенью бюджете закладывалось чуть меньше — 31 млрд 42 млн. рублей (373 млн 220 тыс. долларов)
Летом же парламент и сам президент согласовали дополнительное повышение расходов на 155 млн рублей (1 млн 864 тыс. долларов), чтобы направить их на выплату зарплат сотрудникам администрации.
В пересчёте на год рост затрат составит 5,5%, что превышает целевой уровень инфляции на 2026 год, установленный Центробанком в 4%. Для сравнения, годом ранее расходы на содержание Путина и его аппарата выросли на рекордные 25,5%.
В целом, за период с 2026 по 2028 годы на нужды президента и администрации планируется израсходовать свыше 100 млрд рублей (1 млрд 202 млн 305 тыс. долларов).
Рост расходов происходит на фоне падения экономики
Особенно тревожно эти цифры выглядят на фоне стагнации экономики и падения уровня жизни большинства граждан. Так, в первом квартале 2025 года рост ВВП сократился до 1,4 % к аналогичному периоду прошлого года, а во втором квартале — до 1,1 %.
В перерасчёте на квартальные изменения можно говорить даже о технической рецессии — первой с начала войны, утверждает The Moscow Times
Одновременно с этим реальные доходы россиян существенно сократились. Уже в 2023–2024 годах многие семьи ощутили падение покупательной способности из-за девальвации рубля, роста цен и инфляции.
По оценкам экспертов, официальная статистика средних зарплат часто обманывает: рост показывается за счёт небольшого числа высокооплачиваемых работников, в то время как большинство потеряло в доходах.
Напомним, российская экономика все больше ощущает давление войны, которую страна-агрессор ведет против Украины. За три с половиной года Москва израсходовала большую часть резервов, а бюджетные дисбалансы стали хроническими.
Правительство ищет новые источники доходов, и одним из наиболее вероятных вариантов стало повышение налогов — в первую очередь налога на добавленную стоимость. Это означает, что финансирование войны фактически перекладывается непосредственно на плечи рядовых россиян.