Дочка Путіна винаходить молодільні яблучка для Кощія: на які таємні проєкти продовження життя Росія виділила мільярди

Операція "150 років": як дочка Путіна очолила секретний проект Кремля щодо продовження життя диктатора

Прокремлівські канали відреагували на тривожну для російської влади аналітичну статтю про демографічну ситуацію в Росії та прогноз на найближчі 15 років. За даними джерел, знайомих із змістом документа, прогнози виявились вкрай тривожними. Також з’являються повідомлення, що старша дочка президента РФ Марія Воронцова отримує керівництво проєктами у сфері довголіття.

"Телеграф" зібрав інформацію про те, які саме проєкти про продовження життя отримують рекордне фінансування з російського бюджету, що відомо про Марію Воронцову і чи вдасться главі Росії затриматися на цій планеті довше.

"Молодильна полуниця" та кров з рогів: як Путін шукає рецепт вічного життя

За 2021-2023 роки Російський науковий фонд профінансував 34 наукові проєкти, пов’язані з дослідженням старіння. У 2024 році обсяг грантових програм фонду становив 40 мільярдів рублів (близько 470 мільйонів доларів), а у 2025 — фонд підтримав ще п’ять медичних досліджень, у яких слово "старіння" є ключовим. Все це свідчить про підвищений інтерес Путіна до цієї теми.

Пошук зв’язків між змінами в мозку та очах з розвитком хвороби Альцгеймера, ролі механізмів вродженого імунітету та патологічному старінні, вплив стресу на клітини у стані старіння – це всі теми досліджень, гранти на які видає фонд, який значно збільшив розмір проєктів з 2020 року.

Проект Російського наукового фонду про Альцгеймер

У 2024 році Путін оголосив про запуск національного проєкту "Нові технології збереження здоров’я". До 2030 року в його рамках планують "зберегти 175 тисяч життів", зосередившись на технологіях протидії старінню, профілактичній медицині, нейротехнологіям, біодруку органів та методик оцінки біологічного віку. Ідейним натхненником цього проєкту став Михайло Ковальчук — близький друг президента, якому виповнилося 79 років і який активно просуває концепцію "генома росіянина" та ідеї радикального продовження життя.

Про своє персональне довголіття турбується і сам Путін, судячи з злитої розмови з лідером Китаю Сі Цзіньпіном – вони обговорювали те, яким чином сучасна медицина може продовжити їхнє життя.

Раніше люди рідко доживали до 70 років, але сьогодні у 70 років ти все ще дитина. Сі Цзіпін

З розвитком біотехнологій людські органи можна буде безперервно пересаджувати, і люди зможуть жити у молодших тілах і навіть досягати безсмертя. Володимир Путін

За прогнозами, цього століття є шанс дожити до 150 років. Сі Цзіпін

Незабаром після візиту до Пекіна Путін відвідав науковий комплекс "Сіріус" у Краснодарському краї, де йому продемонстрували "молодильну полуницю". Вчений, з яким спілкувався президент РФ, заявив, що їм вдалося підвищити вміст квартецину у полуниці у 12 разів.

Квартецин – природний антиоксидантний флавоноїд, який міститься у багатьох фруктах та овочах. Використовується для профілактики та лікування виразки шлунка, зміцнення судин та профілактики серцевих захворювань.

І це не єдиний нетрадиційний спосіб продовження життя, яким цікавиться лідер РФ. Видання "Проєкт" повідомляв, що Путін захопився пантовими ваннами, для яких використовується настій із крові молодих рогів маралів (ред. – алтайський олень), який видобувається вкрай болючим для тварин методом – спеціальною пилкою роги зрізають з голови тварини, яку міцно утримують.

Але, очевидно, "народних" методів продовження життя Путіну стало замало. Мало того, що він не тільки омолоджує свою зовнішність уколами ботокса, так ще й робить спеціальні гормональні уколи. Його бляклий зовнішній вигляд, що втомився, на зустрічі з Дональдом Трампом на Алясці привернув увагу соцмереж.

Лікар, медик та генетик: чим займається старша дочка Путіна

Марія Воронцова народилася 28 квітня 1985 року у Ленінграді та побудувала кар’єру у сфері медицини та науки. Вона працює в Національному медичному дослідному центрі ендокринології Міністерства охорони здоров’я РФ та активно займається науковими проєктами в галузі генетики.

Марія Воронцова, дочка президента РФ Володимира Путіна

Також дочка Путіна входить до правління Московського товариства медичних генетиків. Воронцова є куратором державної програми розвитку генетичних досліджень у Росії, яку було виділено 127 млрд рублів.

У 2022 році Марію Воронцову внесли до списків санкцій США, Європейського Союзу, Великобританії, Канади, Австралії та Японії через повномасштабне вторгнення Росії в Україну.

Дочка Путіна Воронцова, яку у російських медіа представляють експертом із генетики

Сам Путін жодного разу привселюдно не визнав ні Воронцову, ні її молодшу сестру Катерину Тихонову своїми дочками. У 2019 році у відповідь на запитання журналістів про бізнеси та заробітки дівчат, російський президент назвав своїх дочок: "одна жінка, друга…".

Водночас він не заперечував цієї інформації. Під час одного з інтерв’ю у 2020 році він відмовився розкривати деталі про особистість своїх дочок, проте зауважив, що вони займаються наукою. Молодша дочка Путіна Катерина Тихонова захоплюється акробатичним рок-н-ролом, але працює на механіко-математичному факультеті МДУ. Також він висловив сподівання, що в дитинстві саме він був авторитетом для дітей.

Молодша дочка Путіна, Катерина Тихонова

Проте з початком російського повномасштабного вторгнення доньки російського президента стали значно помітнішими у медійному просторі – давали інтерв’ю (щоправда, про спорідненість із Путіним не оголошували), виступали на економічних та наукових форумах. Припускають, що одна із спадкоємиць Путіна може отримати від батька та президентське крісло.

Мільярдні проєкти: скільки грошей із російського бюджету йде на проєкти Воронцової-Путіної

У 2025 році Марія Воронцова стала учасницею одразу кількох резонансних проєктві у сфері науки та технологій. Вона виграла грант Російського наукового фонду на 30 мільйонів рублів для фінансування дослідження "Регуляція процесів відновлення клітин в організмі, фундаментальної основи тривалого збереження функціональної активності органів і тканин, здоров’я та активного довголіття людини".

Проект доньки Путіна Марії Воронцової у Російському науковому фонді

Мета роботи – вивчити механізми довголіття та відновлення функціональної активності органів. У той же час наукова спільнота поставила під сумнів її перемогу: за даними російських джерел, індекс Хірша Воронцова складає близько 5, тоді як у більшості інших переможців конкурсу цей показник досягає 30-60. Це породило підозри, що грант вона отримала не так завдяки науковим досягненням, як через свій статус.

Індекс Хірша (h-індекс) — це метрика, яка показує, наскільки продуктивним та впливовим є вчений чи науковий заклад. Він ґрунтується на поєднанні кількості наукових публікацій та частоти їх цитування іншими дослідниками. Чим вищий індекс Хірша, тим стабільніший і ширший вплив вченого в академічному середовищі. Він особливо важливий для оцінки кар’єрних досягнень, здобуття грантів та наукового статусу.

На Петербурзькому міжнародному економічному форумі 2025 Воронцова модерувала сесію "Неоетика в епоху нейротехнологій", де обговорювалася інтеграція технологій у повсякденне життя — від доступу до "ландшафту нервової системи" (думок, емоцій, страхів) до можливостей розширення людських здібностей.

Вона наголошувала на потенціалі таких розробок, але визнала і високі етичні ризики. У мережі вже з’явилися припущення, що Воронцова може виконувати роль неофіційного радника Путіна з генної інженерії та нейротехнологій.

Марія Воронцова, старша дочка Володимира Путіна

Окрему увагу вона приділяє генетичним дослідженням. Воронцова є одним із ключових кураторів державної програми з генетики, на яку Кремль виділяє мільярди доларів.

За даними Мінфіну США, вона фактично керує кількома багатомільярдними проєктами у сфері біотехнологій, медицини та продовження життя.

Межа для життя: чому людське тіло не зможе жити довше за 120 років?

Олена Товажнянська, професор та завідувач відділу нейрокогнітивних та судинних захворювань головного мозку Інституту геронтології ім. Чеботарьова НАМН України, в інтерв’ю " Телеграфу " пояснила, що розмови про життя до 150 років зараз виглядають нереалістичними. За її словами, у діалозі Путіна та Сі Цзіньпіна йшлося про пересадку органів та новітніх біотехнологій, однак у цьому напрямі існують обмеження.

Є органи, пересадка яких ще майже неможлива. Це аорта, мозок і т.д. Однак просто пересадити людині похилого віку орган від молодого — ще далеко не все. В організмі з віком йдуть процеси, які важко зупинити і повернути назад. Навіть за відсутності хронічних захворювань опірність до пошкоджень та імунні властивості організму знижуються, що робить людину вразливою Олена Товажнянська

Професор Олена Товажнянська/Medical Hub Odrex

Вона наголосила, що головною перепоною залишається не лише старіння клітин, які не можуть ділитися нескінченно, а й розвиток вікових хвороб, більшість із яких сучасна медицина досі не здатна вилікувати.

"Сьогодні реалістичною є можливість продовжити життя людини до 100-120 років. Але за умови здорового способу життя, ефективної профілактики захворювань та якісної медичної допомоги. Ймовірно, колись вчені знайдуть рішення продовження життя довше 120 років, але на це підуть роки і багато досліджень, не всі з яких будуть успішні.

При цьому, за її словами, важливо не тільки збільшити тривалість життя, а й забезпечити його якість: щоб людина навіть у літньому віці залишалася активною, когнітивно та психічно здатною.

"Якщо повернутися до висловлювань Путіна, то тут можна робити багато припущень, що саме мало на увазі. Але малоймовірно, що йшлося про сучасну медицину та реальні наукові дослідження", — підсумувала Товажнянська.

