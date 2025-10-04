Майже повторив Януковича: Путін вразив дивною поведінкою на публіці (відео)

Очільник Кремль так нервувався, що ледь не зламав ручку

На одному з нещодавніх виступів очільника Росії Володимира Путіна користувачі помітили кілька цікавих нюансів. Окрім, досить помітної знервованості, була й відсилка до президента-втікача Віктора Януковича.

Що треба знати:

Путін досить дивно поводився під час розмови з журналістами

Промова очільника РФ схожа на слова Януковича

Президент-втікач також відзначався "силою рук"

На одному з опублікованих у мережі відео Путін розповідає, що він не відчуває себе імператором, як більшість вважає. Ба більше, й імператорських нахилів у своїй політиці чи поведінці не бачить. Він назвав себе "народним обранцем".

"Олександр Перший був імператором, а я обраний народний президент", — сказав Путін.

Зауважимо, що президент-втікач Віктор Янукович під час інавгурації сказав схожі слова. Такий збіг виглядає дивним, особливо на тлі нещодавньої появи Януковича з улесливими словами про Кремль та Путіна.

"Я, Віктор Янукович, волею народу обраний президентом України, вступаючи на цю високу посаду, урочисто присягаю на вірність Україні", — прозвучало під час інавгурації у 2010 році.

Ба більше, під час заяви Путіна про імператора було досить сильно помітно його знервування. Руки очільника Кремля ніби трохи трусились та постійно міняли положення. А це попри те, що у лівій руці він затиснув ручку, складалось враження ніби Путін от-от її переламає.

Цікаво, що свого часу Янукович зламав ручку під час одного з урочистих звернень до українців. Стався курйоз, коли він вибачався перед народом. При цьому досить багато каналів вирізали цей момент з запису.

