Може посунути Кабаєву. Як виглядає нова фаворитка Путіна 23-річна фігуристка Загітова

Дівчина, як то кажуть, мріє вийти заміж за Путіна

Аліна Загітова — молода фігуристка, Олімпійська чемпіонка 2018 року та чемпіонка світу-2019 року у жіночому одиночному катанні, яку називають новою коханкою Путіна. Дівчина вже досягла великих успіхів у спорті і тепер нібито мріє вийти заміж за Путіна.

Що варто знати:

Аліна Загітова — нова ймовірна фаворитка Путіна

Вона отримала 1,253 млрд. рублів держфінансування на школу в Казані

Політолог вважає, що вона може "посунути" Кабаєву

"Телеграф" розповість, що відомо про 23-річну Загітову, яка може посунути Аліну Кабаєву, ставши новою коханкою російського президента.

Аліну Загітову називають новою фавориткою Путіна. Фото: Getty Images

Аліна Загітова — що про неї відомо

Аліна Загітова народилася 18 травня 2002 року в Іжевську у сім’ї татарського походження, зараз їй 23 роки. Про дівчину активно заговорили у ЗМІ після того, як стало відомо, що вона отримала серйозне державне фінансування в 1,253 млрд рублів на будівництво школи з фігурного катання в Казані. Фінансуватимуть цей проект із бюджету Татарстану, що обурило росіян у соцмережах і наштовхнуло на чутки про те, що Загітова пов’язана з Путіним.

Вперше про дівчину та її симпатії до російського президента заговорили у 2021 році. Фото: Getty Images

Раніше про те, що Аліна стала новою фавориткою президента РФ і мріє вийти за нього заміж заговорили журналісти "Секретних матеріалів". У матеріалі цитують слова японського політолога та професора Іцуро Накамура, який упевнений, що Загітова може скласти конкуренцію Кабаєвій.

Володимир Путін та Аліна Кабаєва. Фото: Getty Images

Політолог також згадав інцидент, коли фігуристка посварилася із журналістом Русланом Імамовим, який її фотографував. Дівчина пригрозила йому судами та серйозними зв’язками, вимагаючи видалити фото, що він згодом і зробив.

Загітова стала наймолодшою олімпійською чемпіонкою з фігурного катання у 2018 році. Фото: Getty Images

На думку Накамура, саме зв’язки з Путіним мала на увазі Аліна. Крім того, за словами експерта, вони вітають одне одного зі святами, а сама спортсменка підтримує політику Путіна та інколи публікує фото з ним у своїх соцмережах.

Загітова у Кремлі на зустрічі з Путіним. Фото: Getty Images

Схоже, Аліні Кабаєвій треба напружитися, адже підростає молода і досить наполеглива заміна, яка запросто може відправити Кабаєву у відставку та зайняти її місце. підсумували журналісти

Зазначимо, що у мережі є кілька спільних фото Путіна із Загітовою на офіційних заходах. Крім того, в інтернеті також трапляються дуже відверті знімки фігуристки, які вона опублікувала в соцмережах.

Аліна Загітова не соромиться демонструвати відверті фото у соцмережах

