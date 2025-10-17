Може посунути Кабаєву. Як виглядає нова фаворитка Путіна 23-річна фігуристка Загітова
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Дівчина, як то кажуть, мріє вийти заміж за Путіна
Аліна Загітова — молода фігуристка, Олімпійська чемпіонка 2018 року та чемпіонка світу-2019 року у жіночому одиночному катанні, яку називають новою коханкою Путіна. Дівчина вже досягла великих успіхів у спорті і тепер нібито мріє вийти заміж за Путіна.
Що варто знати:
- Аліна Загітова — нова ймовірна фаворитка Путіна
- Вона отримала 1,253 млрд. рублів держфінансування на школу в Казані
- Політолог вважає, що вона може "посунути" Кабаєву
"Телеграф" розповість, що відомо про 23-річну Загітову, яка може посунути Аліну Кабаєву, ставши новою коханкою російського президента.
Аліна Загітова — що про неї відомо
Аліна Загітова народилася 18 травня 2002 року в Іжевську у сім’ї татарського походження, зараз їй 23 роки. Про дівчину активно заговорили у ЗМІ після того, як стало відомо, що вона отримала серйозне державне фінансування в 1,253 млрд рублів на будівництво школи з фігурного катання в Казані. Фінансуватимуть цей проект із бюджету Татарстану, що обурило росіян у соцмережах і наштовхнуло на чутки про те, що Загітова пов’язана з Путіним.
Раніше про те, що Аліна стала новою фавориткою президента РФ і мріє вийти за нього заміж заговорили журналісти "Секретних матеріалів". У матеріалі цитують слова японського політолога та професора Іцуро Накамура, який упевнений, що Загітова може скласти конкуренцію Кабаєвій.
Політолог також згадав інцидент, коли фігуристка посварилася із журналістом Русланом Імамовим, який її фотографував. Дівчина пригрозила йому судами та серйозними зв’язками, вимагаючи видалити фото, що він згодом і зробив.
На думку Накамура, саме зв’язки з Путіним мала на увазі Аліна. Крім того, за словами експерта, вони вітають одне одного зі святами, а сама спортсменка підтримує політику Путіна та інколи публікує фото з ним у своїх соцмережах.
Схоже, Аліні Кабаєвій треба напружитися, адже підростає молода і досить наполеглива заміна, яка запросто може відправити Кабаєву у відставку та зайняти її місце.
Зазначимо, що у мережі є кілька спільних фото Путіна із Загітовою на офіційних заходах. Крім того, в інтернеті також трапляються дуже відверті знімки фігуристки, які вона опублікувала в соцмережах.
Раніше "Телеграф" розповідав, як виглядає Пєсков без "йоржика" під носом. Вуса були в нього не завжди.