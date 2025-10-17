Может подвинуть Кабаеву. Как выглядит новая фаворитка Путина 23-летняя фигуристка Загитова

Девушка, как говорят, мечтает выйти замуж за Путина

Алина Загитова — молодая фигуристка, Олимпийская чемпионка 2018 года и чемпионка мира-2019 года в женском одиночном катании, которую называют новой любовницей Путина. Девушка уже добилась больших успехов в спорте и теперь якобы мечтает выйти замуж за Путина.

Что стоит знать:

Алина Загитова — новая предполагаемая фаворитка Путина

Она получила 1,253 млрд рублей госфинансирования на школу в Казани

Политолог считает, что она может "подвинуть" Кабаеву

"Телеграф" расскажет, что известно о 23-летней Загитовой, которая может подвинуть Алину Кабаеву, став новой любовницей российского президента.

Алину Загитову называют новой фавориткой Путина. Фото: Getty Images

Алина Загитова — что о ней известно

Алина Загитова родилась 18 мая 2002 года в Ижевске в семье татарского происхождения, сейчас ей 23 года. О девушке активно заговорили в СМИ после того, как стало известно, что она получила серьезное государственное финансирование в 1,253 млрд рублей на строительство школы по фигурному катанию в Казани. Финансировать этот проект будут из бюджета Татарстана, что возмутило россиян в соцсетях и натолкнуло на слухи о том, что Загитова связана с Путиным.

Впервые о девушке и ее симпатиях к российскому президенту заговорили в 2021 году. Фото: Getty Images

Ранее о том, что Алина стала новой фавориткой президента РФ и мечтает выйти за него замуж заговорили журналисты "Секретных материалов". В материале цитируют слова японского политолога и профессора Ицуро Накамура, который уверен, что Загитова может составить конкуренцию Кабаевой.

Владимир Путин и Алина Кабаева. Фото: Getty Images

Политолог также вспомнил инцидент, когда фигуристка поссорилась с журналистом Русланом Имамовым, который ее фотографировал. Девушка пригрозила ему судами и серьезными связями, требуя удалить фото, что он впоследствии и сделал.

Загитова стала самой молодой олимпийской чемпионкой по фигурному катанию в 2018 году. Фото: Getty Images

По мнению Накамура, именно связи с Путиным имела ввиду Алина. Кроме того, по словам эксперта, они поздравляют друг друга с праздниками, а сама спортсменка поддерживает политику Путина и иногда публикует фото с ним в своих соцсетях.

Загитова в Кремле на встрече с Путиным. Фото: Getty Images

Похоже, Алине Кабаевой нужно напрячься, ведь подрастает молодая и довольно напористая замена, которая запросто может отправить Кабаеву в отставку и занять ее место подытожили журналисты

Отметим, что в сети есть несколько совместных фото Путина с Загитовой на официальных мероприятиях. Кроме того, в интернете также попадаются весьма откровенные снимки самой фигуристки, которые она опубликовала в соцсетях.

Алина Загитова не стесняется демонстрировать откровенные фото в соцсетях

