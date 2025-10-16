"Нова дружина" Путіна забрала мільярд із бюджету Росії

Фігуристка завдяки своїм зв’язкам отримає величезні гроші на нікому не потрібний проєкт

Відома російська фігуристка, олімпійська чемпіонка-2018 Аліна Загітова отримає 1,253 млрд рублів (близько 650 млн грн) на будівництво школи з фігурного катання в Казані. Фінансуватиме проєкт бюджет Татарстану.

Що потрібно знати:

Загітова отримає гроші з бюджету РФ на свою школу з фігурного катання

Аліна підтримує Путіна і лояльна російській владі

2021 року фігуристку "сватали" з Путіним

Про це повідомляє офіційний сайт Єдиної інформаційної системи у сфері закупівель. Замовником будівництва школи Загітової виступає бюджетна установа.

Примітно, що виконавець замовлення теж державне підприємство. У мережі вважають, що російські чиновники організовують "розпил" коштів. Ця новина викликала великий резонанс у Росії через дефіцит бюджету РФ. У мережі розкритикували чиновників, які виділили гроші на будівництво "іграшки" для Загітової.

Зазначимо, 2021 року Загітова потрапила у скандал. Фігуристка заборонила журналісту фотографувати себе під час хокейного матчу, пригрозивши йому "судом та великими зв’язками". Професор політології університету Цукуба Іцуро Накамура після цього заявив, що Загітова має намір стати першою леді Росії, а в мережі Аліну прозвали "новою дружиною Путіна".

Свого часу всі ЗМІ в Росії розповідали, що Аліна Кабаєва є коханкою Путіна. Ви можете стати імператрицею. Державна таємниця, державна власність – все ваше. Кінцева мета Загітової – вийти заміж за Володимира Володимировича. Іцуро Накамура

До речі, Кабаєва з того часу зміцнила свої позиції у Росії. Наприклад, Аліна одноосібно очолила російську гімнастику, прибравши на своєму шляху колишню дружину російського олігарха Алішера Усманова Ірину Вінер.

А ось Загітова зникла з радарів Кремля, проте не з інформаційного поля. Публічно підтримавши Путіна, Аліна отримала роботу на Першому каналі, хоча їй явно не вистачає навичок для цього.