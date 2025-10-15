"Якщо переможе Росія": німецький професор описав жахливий сценарій майбутнього Європи

Масала називає наступну країну, яка раптово може прокинутися від вибухів у разі, якщо Росія переможе

У Німеччині стала бестселером книга "Якщо переможе Росія", автором якої є професор міжнародної політики у Мюнхенському університеті бундесверу та військовий аналітик Карло Масала. У своїй книзі він описав подальший жахливий сценарій подій, якщо Росія переможе у війні проти України.

Що потрібно знати:

Автор книги "Якщо Росія переможе" показує перспективу катастрофічних подій у майбутньому, якщо РФ не зупинити зараз

Путін піде у відставку, Захід видихне від закінчення війни, але це буде лише початком кінця

Масала називає наступну країну, яка раптово може прокинутися від вибухів

Фрагменти цієї книги в короткому змісті наводить Insider.

2025 рік. Перемога Росії та початок катастрофи

У книзі описано сценарій, за якого США відмовляють Україні у допомозі, оскільки вже витратили багато грошей і "краще купили б Гренландію". А Європа не хоче нової хвилі біженців та не готова компенсувати допомогу від США. Далі Україну змушують йти на переговори про припинення вогню, які називають "Женевським миром", але насправді це капітуляція.

У цьому випадку Україна віддає п’яту частину своїх територій Росії та зобов’язується не вступати до НАТО. ООН є гарантом припинення вогню, а Україні обіцяють гроші на відновлення. Росія святкує перемогу, а Захід видихає, помилково вважаючи, що війні прийшов кінець.

Далі у книзі йдеться, що після підписання так званого "миру" з окупованої частини Донецької області буквально втікають до півтора мільйона людей. Тим часом Росія заселяє область своїми громадянами. На лінії розмежування знову розпочинається стрілянина — ООН нічого не робить, окрім звітів.

В українських містах – тихо. Немає обстрілів. Але зруйновано енергосистему і не вистачає світла та води. У той самий час коштів від міжнародних партнерів ледве вистачає підтримки життя населення. Люди масово біжать до ЄС. Починається повний хаос у політиці. У парламенті одержують більшість проросійські партії, які фінансуються Москвою.

На Заході до влади приходять популісти. Путін несподівано йде у відставку, а при владі залишається економіст Олег Обманщиков, якого сприймають як потенційного реформатора. НАТО не переозброюється, а Росія відновлює свою армію: щорічно вербує 150 тисяч солдатів, отримує технології з Китаю та Індії, нарощує виробництво зброї;

У Росії вирішують діяти за "планом Рейнської області" — тихо вторгнутися на територію однієї з країн НАТО, супроводжувати це заявами про мир і подивитися на реакцію Заходу. Якщо жодної реакції не буде, вони залишаться, а якщо Альянс швидко відреагує — відступлять.

2028 рік. У повітрі пахне Третьою світовою

Росія починає свій план із "Малійської операції". 2 лютого разом із малийськими військовими російські найманці розпочинають масові "зачистки" у Кідалі.

Сотні людей викрадають із будинків, садять на кораблі та відправляють через Середземне море до Європи. Паралельно, РФ та Білорусь масово видають візи мігрантам із Сирії, Іраку, Афганістану та Судану, щоб пізніше відправити їх до Європи.

У свою чергу, ЄС створює морську операцію швидкого реагування, збирає фрегати, тим самим послаблюючи свій захист в інших напрямках.

Китай відволікає США і захоплює Другу мілину Томаса, риф, який Філіппіни вважають своїм. Філіппіни звертаються за допомогою до союзника — США. Америка не хоче ескалації, тож відкриває таємний канал зв’язку з Китаєм. КНР сприймає це як слабкість.

27 березня 2028 року Росія нападає на Балтійські країни: в Нарві в Естонії лунають вибухи. Дві російські бригади заходять до міста і захоплюють його за лічені години.

88% жителів міста — російськомовні. Опору серед населення майже немає.

У той же час російські військові, переодягнені в туристів, на поромах переправляються на естонський острів Гіюмаа. У ніч нападу до них приєднуються морпіхи, які висаджуються з десантних човнів, щоб разом захопити острів. Війська Естонії практично не чинять опору і вже до ранку російський прапор майорить у Кярдлі — єдиному місті на острові.

Естонські солдати та ще майже 2500 бійців НАТО не встигли відреагувати. Вони зосередили увагу на південній частині кордону, де російська дивізія проводила навчання "Операція Батьківщина".

НАТО розділилося. Ніхто не хоче війни, але водночас Альянс розуміє, що якщо не дасть відповіді, то втратить особу. Деякі виправдовують поведінку Росії з огляду на "історичний контекст". Америка виступає проти військової відповіді НАТО. Альянс паралізований. Франція та Німеччина теж вагаються.

І поки в НАТО паніка немає бажання воювати, Росія святкує свою перемогу. Їхній план спрацював, а отже — можна рухатися далі іншими країнами. І в повітрі пахне Третьою світовою.

Книга "Якщо переможе Росія" — коротка довідка

У книзі "Якщо переможе Росія" військовий експерт та професор міжнародних відносин Мюнхенського університету Карло Масала досліджує ці питання та наголошує, що поставлено на карту в Україні, у найрізкіших виразах.

"Ті з нас, хто знав лише мир, звикли, що зрештою все закінчується добре. Але що, якщо це не так?", — йдеться в описі.

Книга "Якщо Росія переможе"

Книга "Якщо Росія переможе". Фото: Amazon

Реакція мережі на книгу

У соціальних мережах українці вже встигли прокоментувати цю книгу та висловити свою думку. Дехто вважав, що автор описав цілком імовірний сценарій подій, інші ж визнали все написане — «маячнею».

