Схожа на матір і пережила замах: як виглядає єдина донька "няш-мяш" Поклонської і скільки їй років

Батька дівчинки кримська колаборантка приховує

Наталія Поклонська — скандальна кримська прокурорка, яка після окупації півострова перекинулася на бік росіян і отримала посаду в прокуратурі. З 2014 року її знають в інформаційному просторі як "няш-мяш", вона стала героїнею мемів та аніме. Однак мало хто знає про особисте життя колаборантки та наявність у неї доньки.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, що відомо про єдину спадкоємицю Поклонської, як вона виглядає і скільки їй років.

Наталія Поклонська у 2014 році отримала прізвисько "няш-мяш"

Донька Поклонської — що про неї відомо

Колаборантка Поклонська ретельно приховує своє особисте життя. Відомо, що у молодості вона вийшла заміж і народила дочку Анастасію. Проте хто батько дівчинки прокурорка не розповідала публічно. З ним у неї стосунки не склалися і дочку вона виховувала як мати-одиначка.

Наталія Поклонська та її дочка Анастасія

За даними російських ЗМІ, Настя народилася у Криму у 2005 році, тобто зараз їй близько 20 років. Коли дочка була молодша, Наталя брала її із собою на деякі публічні заходи. Тож у мережі збереглося кілька фотографій із дівчинкою.

Поклонська показувала свою дочку у соцмережах

Поклонська виховувала дочку одна, без батька

Є в інтернеті також кілька рідкісних фото, де Анастасія позує з матір’ю вже підлітком. До речі, на цих знімках можна побачити зовнішню схожість матері та дочки.

Тут особливо помітна зовнішня схожість матері та дочки

Зазначимо, що у травні 2020 року Поклонська дала інтерв’ю українському журналісту Дмитру Гордону, в якому розповіла, що на її дочку було скоєно замах. Вона пов’язувала це зі своєю прокурорською діяльністю. Однак розкривати подробиці не стала.

На неї один раз було скоєно замах. Вона тоді навчалася у школі. Не розумію, як можна опускатися до такої ницості. Я все життя за обов’язком служби мала справу з бандитами, але вони так не опускалися Наталія Поклонська

У цьому ж інтерв’ю Гордону колаборантка розповіла, що її дочка володіє українською та турецькою мовами. Однак, де зараз дівчина, куди вступила вчитися і яку професію обрала, невідомо. Ймовірно, Поклонська забрала дочку із собою до Москви, коли стала депутатом Держдуми, а потім стала радницею Генерального прокурора РФ.

Наразі Анастасії Поклонській близько 20 років

