Носить дреди і захоплюється язичництвом: куди зникла "няш-мяш" Поклонська і як вона зараз виглядає
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Кримська прокурорка колись була на слуху і часто світилася в новинах
Наталія Поклонська — скандально відома прокурор із окупованого Криму та одна з найпублічніших колаборанток 2014 року. Її образ став мемом у мережі, а сама вона прославилася далеко за межами України та Росії. Однак тепер "няш-мяш" уникає публічності, не робить гучних політичних заяв і загалом кардинально змінила зовнішність.
Що варто знати:
- Наталія Поклонська у 2014 році стала колаборанткою після окупації Криму і очолила прокуратуру півострова
- Вона пішла з публічної політики і з 2022 року є радницею Генпрокурора РФ
- Поклонська кардинально змінила імідж: відмовилася від образу "няш-м'яш" та захопилася язичництвом
"Телеграф" розповість, де зараз Наталія Поклонська і як вона тепер виглядає.
Поклонська — від прокуратури до язичництва
Наталія Поклонська народилася 18 березня 1980 року у селищі Михайлівка на Луганщині, а 1990 року з родиною переїхала до Криму. Вона має юридичну освіту, працювала в українських органах прокуратури Криму до російської окупації.
Після анексії півострова у 2014 році Поклонська стала колаборанткою та почала співпрацювати з російською владою — її призначили прокурором Криму. Саме в той час про зрадницю заговорили у ЗМІ та соцмережах. Її мила "дитяча" зовнішність і така серйозна посада стали предметом жартів, обговорень та мемів. І з 2014 року Поклонську почали називати "няш-мяш".
Вона запам’яталася своєю участю у пропагандистській акції "Безсмертний полк", куди вийшла з портретом імператора Миколи II, що викликало неоднозначну реакцію. А також оскандалилася пропозиціями канонізувати Миколу II, які не схвалили навіть в РФ.
У 2016 році Поклонська стала депутатом російської Держдуми, однак і там оскандалилася тим, що її позиція по деяких законах суперечила політиці партії "Єдина Росія". Мабуть, через це у 2021 році прокурорку відправили в "заслання" — послом РФ у Кабо-Верде. Однак за особистими обставинами вона так і не приступила до дипломатичних обов’язків.
Де зараз Поклонська і як вона виглядає?
З лютого по червень 2022 року колаборантка працювала заступником керівника Росспівробітництва. А з червня 2022-го її призначили радницею Генерального прокурора РФ. Відомо, що після всіх політичних скандалів, Поклонська заявила, що йде з соцмереж.
І вона справді на якийсь час зникла з публічного простору. Проте вже під час повномасштабної війни в Україні Поклонська встигла кілька разів засвітитись у новинах.
Так, у вересні 2024 року вона провела відкритий урок в окупованій частині Херсонської області в рамках проекту "Розмови про важливе". На ньому зрадниця розповідала школярам байки про Майдан в Україні, а також говорила про "давню магію".
До речі, раніше ми вже розповідали, що Поклонська захопилася магією та язичництвом. За це в Росії її називали сатаністкою. А причиною стала відьомська фотосесія та привітанням росіян із давнім кельтським святом Самайн, більш відомим, як Хелловін.
Також треба сказати, що тепер Поклонська більше не "няш-мяш". Вона відійшла від милого "анімешного" образу і заплела собі дреди. На свіжому фото експрокурорку Криму взагалі не впізнати.
Раніше "Телеграф" розповідав, як виглядає позашлюбна дочка Наталії Поклонської. Вона знає українську мову і дуже схожа на матір.