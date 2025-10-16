Носить дреди і захоплюється язичництвом: куди зникла "няш-мяш" Поклонська і як вона зараз виглядає

Кримська прокурорка колись була на слуху і часто світилася в новинах

Наталія Поклонська — скандально відома прокурор із окупованого Криму та одна з найпублічніших колаборанток 2014 року. Її образ став мемом у мережі, а сама вона прославилася далеко за межами України та Росії. Однак тепер "няш-мяш" уникає публічності, не робить гучних політичних заяв і загалом кардинально змінила зовнішність.

Що варто знати:

Наталія Поклонська у 2014 році стала колаборанткою після окупації Криму і очолила прокуратуру півострова

Вона пішла з публічної політики і з 2022 року є радницею Генпрокурора РФ

Поклонська кардинально змінила імідж: відмовилася від образу "няш-м'яш" та захопилася язичництвом

"Телеграф" розповість, де зараз Наталія Поклонська і як вона тепер виглядає.

Наталія Поклонська до окупації працювала в українській прокуратурі Криму

Поклонська — від прокуратури до язичництва

Наталія Поклонська народилася 18 березня 1980 року у селищі Михайлівка на Луганщині, а 1990 року з родиною переїхала до Криму. Вона має юридичну освіту, працювала в українських органах прокуратури Криму до російської окупації.

Після анексії півострова у 2014 році Поклонська стала колаборанткою та почала співпрацювати з російською владою — її призначили прокурором Криму. Саме в той час про зрадницю заговорили у ЗМІ та соцмережах. Її мила "дитяча" зовнішність і така серйозна посада стали предметом жартів, обговорень та мемів. І з 2014 року Поклонську почали називати "няш-мяш".

Після цієї прес-конференції Поклонську почали називати няш-мяш

Вона запам’яталася своєю участю у пропагандистській акції "Безсмертний полк", куди вийшла з портретом імператора Миколи II, що викликало неоднозначну реакцію. А також оскандалилася пропозиціями канонізувати Миколу II, які не схвалили навіть в РФ.

Наталія Поклонська вимагала канонізувати Миколу ІІ

У 2016 році Поклонська стала депутатом російської Держдуми, однак і там оскандалилася тим, що її позиція по деяких законах суперечила політиці партії "Єдина Росія". Мабуть, через це у 2021 році прокурорку відправили в "заслання" — послом РФ у Кабо-Верде. Однак за особистими обставинами вона так і не приступила до дипломатичних обов’язків.

Наталія Поклонська була депутатом Держдуми Росії

Де зараз Поклонська і як вона виглядає?

З лютого по червень 2022 року колаборантка працювала заступником керівника Росспівробітництва. А з червня 2022-го її призначили радницею Генерального прокурора РФ. Відомо, що після всіх політичних скандалів, Поклонська заявила, що йде з соцмереж.

І вона справді на якийсь час зникла з публічного простору. Проте вже під час повномасштабної війни в Україні Поклонська встигла кілька разів засвітитись у новинах.

Поклонська провела відкритий урок на окурованій Херсонщині

Так, у вересні 2024 року вона провела відкритий урок в окупованій частині Херсонської області в рамках проекту "Розмови про важливе". На ньому зрадниця розповідала школярам байки про Майдан в Україні, а також говорила про "давню магію".

Наталія Поклонська в язичній фотосесії на Хелловін

До речі, раніше ми вже розповідали, що Поклонська захопилася магією та язичництвом. За це в Росії її називали сатаністкою. А причиною стала відьомська фотосесія та привітанням росіян із давнім кельтським святом Самайн, більш відомим, як Хелловін.

Поклонська привітала росіян із давнім кельтським святом Самайн

Наталія Поклонська приміряла відьомський образ

Також треба сказати, що тепер Поклонська більше не "няш-мяш". Вона відійшла від милого "анімешного" образу і заплела собі дреди. На свіжому фото експрокурорку Криму взагалі не впізнати.

Поклонська зробила собі дреди і змінилася до невпізнання

