Куп'янськ тепер тільки для військових. Що там відбувається та чи правда росіяни вже в центрі міста
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
У місті є постійна загроза для життя
Куп’янськ у Харківській області закрили на в’їзд для всіх, окрім військових. Аби врятувати собі життя треба пішки вийти з міста, або звернутись до оборонців.
Що потрібно знати:
- Куп'янськ закрито для в'їзду всіх, окрім військових
- У місті залишаються люди, життя яких перебуває під постійною загрозою.
- Російські сили проникають у центральну частину міста та використовують цивільний одяг
Про це повідомив начальник Куп’янської міської військової адміністрації Андрій Беседін в ефірі Суспільного. Він каже, що через є проблема з процесом евакуації цивільного населення.
Як евакуюватися з Купʼянська
Єдиний спосіб виїхати – це пішки залишити територію Куп’янська, після чого наші служби – волонтери, ДСНС, поліція – заберуть і відвезуть у більш безпечне місце. Також можна звернутися до військових, і ті обов’язково допоможуть,
За його даними, у правобережній частині Куп’янська наразі залишаються 680 мешканців, а на території всієї громади – близько 1640 цивільних.
Загроза їхньому життю є щомиті,
Варто зазначити, що відстань від Куп'янська до Харкова становить понад 124 кілометри.
Що відбувається у Купʼянську
Аналітики DeepState 26 вересня повідомляли, що ворог нібито продовжує просочуватися в місто. У повідомленні йдеться, що росіяни можуть перебувати в центральній частині міста і підбиралися до мікрорайону "Ювілейний".
У дописі додали, що силам Оборони вдалося поки зупинити спроможність застосування ворогом труби.
Противник повернувся до свого старого методу пересування через річку та посадки, де затягується в саме місто, хоч і меншим числом, адже труба мала більший "пасажиропотік,
Росіяни накопичили сили, щоб здійснювати штурмові дії і проводити диверсійно-розвідувальну діяльність.
На околицях міста працюють дрони та міномети, які здійснюють ураження по позиціях українських бійців, групах зачистки тощо. Противник продовжує використовувати цивільний одяг для проникнення в місто і дуже часто вони здійснюють в ньому розвідувальну діяльність, щоб "пройтися і поспостерігати", оцінити обстановку та розподілення сил, що ускладнює процес оборони міста та зачистку від піхоти ворога,
Що кажуть у Генштабі
Генеральний штаб ЗСУ повідомив, що станом на 16:00 28 вересня, на Купʼянському напрямку ворог наступальних дій не проводив.
Раніше "Телеграф" писав, що у Генштабі пояснили, чи справді РФ вдається прорвати оборону на Дніпропетровщині.