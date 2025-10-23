Атака на аеродром та НПЗ. Де в Росії вночі лунали вибухи (фото, відео)

Внаслідок атаки зафіксовано пожежу

У ніч на 23 жовтня вибухи лунали не тільки в Україні, а й в Росії. Там дрони попередньо атакували Рязань. Під ударом опинились НПЗ та аеродром "Дягилєво".

Що треба знати:

Понад 10 вибухів пролунали в Рязані та над містом Скопін

У Росії заявляються про "успішну роботу" ППО

Після вибухів виникли пожежі в Рязані

Як пишуть росЗМІ, основний удар у ніч на 23 жовтня прийшовся на Рязань та Скопін. Там дрони атакували НПЗ та аеродром, де вже зафіксовано пожежі. Відповідні фото та відео поширюють у мережі. Зауважимо, що відстань від Рязані до України становить понад 450 км.

Пожежа в Рязані

За словами місцевих, приблизно о 3:15 на околиці Рязані пролунали вибухи, а пізніше у Скопіні. Після цього розпочалась пожежа. Офіційно ж в Росії кажуть про те, що "по дронах спрацювала ППО". Інформація про постраждалих та руйнування не надходила.

Окрім того, пропагандисти додають, що була атака на Воронезьку область. Там нібито "ППО знищила" 8 БПЛА. Постраждалих та руйнувань немає.

Нагадає, що основні удари Росії по Україні скеровані на енергетику. Вже є побоювання про удари по ГЕС та можливі наслідки, серед яких — блекаути та потопи.

Раніше "Телеграф" розповідав, що у ніч на 21 жовтня в Росії вибухи лунали в Ростовській області. Вже відомо, що потрапило під "летючі санкції".