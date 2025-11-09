Перебои со светом и загадочное пламя: что известно о ночных взрывах в России (фото и видео)

Под атакой могли оказаться важные объекты

В ночь на 9 ноября в российском Воронеже прогремели взрывы, после чего в городе начались перебои с электричеством. В соцсетях заявляют об ударах по местной теплоэлектроцентрали (ТЭЦ). Вместе с тем взрывы этой ночью раздались в Казани, после чего там начался крупный пожар.

Что нужно знать:

В Воронеже слышали как минимум 5-6 взрывов, после чего начался пожар и над ТЭЦ в небо стали подниматься клубы дыма

Жители Воронежа в соцсетях стали жаловаться на перебои со светом после взрывов

В Казани горел факел на одном из крупнейших химических предприятий России "Казаньоргсинтез"

Информация об этом была опубликована в Telegram-каналах. Там же были опубликованы соответствующие фото и видео ночных происшествий в этих двух российских городах.

Взрывы в Воронеже

Примерно в 3:40 в Воронежской области была объявлена ракетная опасность. Спустя несколько минут в городе раздались взрывы, а в небе появилось зарево.

В местных пабликах сообщали о 5-6 взрывах. После этого жители города стали жаловаться на перебои со светом.

В сети заявляют о вероятной атаке на ТЭЦ-1 Воронежа.

Воронежская ТЭЦ-1 на карте

Воронежская ТЭЦ-1 – крупнейший поставщик тепловой энергии для жилых домов и крупных предприятий города. Станция обеспечивает тепловой энергией четыре района города – Левобережный, Железнодорожный, Ленинский и Центральный, а также более тысячи предприятий, в том числе крупнейший воронежский завод – Воронежсинтезкаучук.

Воронежская ТЭЦ-1. Фото: Википедия

Взрывы в Казани

Громко этой ночью было также и в Казани. Как сообщают в сети, в городе горел факел на одном из крупнейших химических предприятий России "Казаньоргсинтез".

"Казаньоргсинтез" — российская химическая компания и одноимённое химическое предприятие. Выпускает этилен, полиэтилен, поликарбонат, бисфенол А, фенол, ацетон, этиленгликоль, этаноламины и другие продукты органического синтеза, всего более 170 наименований различной химической продукции, общим объёмом более 1 млн тонн в год. Наибольшая доля в выручке приходится на полимеры и сополимеры этилена — 70 % и поликарбонаты — 16 %.

Казаньоргсинтез. Фото: Википедия

Казаньоргсинтез на карте

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в ночь на 3 ноября дроны атаковали несколько регионов России и нанесли удары по подстанциям. Из-за этого случились перебои со светом.