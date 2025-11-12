Взяв дружину помічницею та виплачує їй мільярди: що відомо про сина та невістку ймовірного змінника Путіна (фото)

Офіційно свої стосунки син Бортнікова з Дар’єю узаконив у 2022 році

Син директора Російської Федеральної служби безпеки (ФСБ) Денис Бортніков є головою правління банку ВТБ, де працює і його дружина Дарія Федосова. Жінка за рік отримала зарплату півмільярда рублів (понад 6 млн доларів).

Що відомо:

Син глави російської ФСБ Денис Бортніков побудував кар’єру в банківській сфері і його доходи обчислюються сотнями мільйонів рублів на рік

У банку ВТБ також працює і невістка Олександра Бортнікова, якій за два роки виплатили зарплату мільярд рублів

Про це стало відомо завдяки дослідженню "Батьки та діди" про кумівство в російській владі.

Що відомо про Дениса Бортнікова та його дружину Дар’ю

50-річний Денис Бортніков уже багато років будує кар’єру у банківській сфері. Свій шлях він розпочав ще у 1990-х, працюючи у петербурзькому Промислово-будівельному банку, який пізніше увійшов до складу ВТБ. Після його продажу Бортніков ненадовго перейшов у "Гута-банк" як радник керівника північно-західної філії, але і ця установа незабаром стала частиною ВТБ.

Денис Бортніков є головою правління банку ВТБ

У 2011 році Денис Бортніков увійшов до правління ВТБ, де його призначення особисто підтримав голова банку Андрій Костін, відзначаючи його "глибокі знання банківського сектора та досвід реалізації великих проєктів".

Доходи Бортнікова-молодшого обчислювалися сотнями мільйонів рублів на рік, що дозволяло йому вести життя, далеке від скромності звичайних чиновників. Син глави ФСБ вважає за краще їздити на автомобілях класу люкс, таких як Porsche, і володіє дорогою нерухомістю.

Як виглядає Денис Бортніков

У 2022 році Денис офіційно оформив стосунки з Дарією Федосовою, якій зараз 35 років. Жінка зберегла своє прізвище після весілля.

Денис Бортніков та його дружина Дарія Федосова

Відомо, що Федосова з 2013 по 2015 рік працювала в Ощадбанку, потім, у 2017-му, перейшла до ВТБ, де, за джерелами, обійняла посаду помічниці свого чоловіка.

Лише за 2021–2022 роки Дарія Федосова заробила близько 1 мільярда рублів (понад 12 мільйонів доларів), з яких 595 мільйонів отримала як премію.

