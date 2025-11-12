Взял жену помощницей и выплачивает ей миллиарды: что известно о сыне и невестке вероятного сменщика Путина (фото)

Официально свои отношения сын Бортникова с Дарьей узаконил в 2022 году

Сын директора российской Федеральной службы безопасности (ФСБ) Денис Бортников является председателем правления банка ВТБ, где работает и его супруга Дарья Федосова. Женщина за год получила зарплату в полмиллиарда рублей (более 6 млн долларов).

Что известно:

Сын главы российской ФСБ Денис Бортников построил карьеру в банковской сфере и его доходы исчисляются сотнями миллионов рублей в год

В банке ВТБ также работает и невестка Александра Бортникова, которой за два года выплатили зарплату в миллиард рублей

Об этом стало известно благодаря исследованию "Отцы и деды" о кумовстве в российской власти.

Что известно о Денисе Бортникове и его супруге Дарье

50-летний Денис Бортников уже много лет строит карьеру в банковской сфере. Свой путь он начал еще в 1990-х, работая в петербургском Промышленно-строительном банке, который позже вошел в состав ВТБ. После его продажи Бортников ненадолго перешел в "Гута-банк" в качестве советника управляющего северо-западного филиала, но и это учреждение вскоре стало частью ВТБ.

Денис Бортников является председателем правления банка ВТБ

В 2011 году Денис Бортников вошел в правление ВТБ, где его назначение лично поддержал глава банка Андрей Костин, отмечая его "глубокие знания банковского сектора и опыт реализации крупных проектов".

Доходы Бортникова-младшего исчислялись сотнями миллионов рублей в год, что позволяло ему вести жизнь, далекую от скромности обычных чиновников. Сын главы ФСБ предпочитает ездить на автомобилях класса люкс, таких как Porsche, и владеет дорогой недвижимостью.

Как выглядит Денис Бортников

В 2022 году Денис официально оформил отношения с Дарьей Федосовой, которой сейчас 35 лет. Женщина сохранила свою фамилию после свадьбы.

Денис Бортников и его жена Дарья Федосова

Известно, что Федосова с 2013 по 2015 год работала в Сбербанке, затем, в 2017-м, перешла в ВТБ, где, согласно утечкам, заняла должность помощницы своего мужа.

Только за 2021–2022 годы Дарья Федосова заработала около 1 миллиарда рублей (более 12 миллионов долларов), из которых 595 миллионов получила как премию.

