В родині були шпигуни та еліта. Журналісти знайшли "таємну" матір головного брехуна Кремля Пєскова

В офіційній біографії Пєскова немає інформації про його матір

Головний брехун Кремля, прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков, довгі роки приховував своє походження. Але журналістам вдалося з’ясувати інформацію не лише про його "таємну" матір, а й дізнатися, що в його родині були шпигуни та партійна еліта.

Що відомо:

Прессекретар Путіна Дмитро Пєсков десятиліттями приховував інформацію про свою матір та ким була його рідня

З’ясувалося, що Дмитро Пєсков є вихідцем зі шпигунської родини та партійної еліти

Які таємниці приховувала родина путінського глашатая Дмитра Пєскова дізналися журналісти проєкту "Батьки та діди". У мережі опублікували фотографію його генеалогічного дерева.

Ким була родина Дмитра Пєскова

Що відомо про сім’ю Дмитра Пєскова

Прессекретар президента Дмитро Пєсков виявився вихідцем із сім’ї з глибоким корінням у радянській еліті та спецслужбах. Його дід по матері, Яків Зевін, був одним із 26 бакинських комісарів, розстріляних білогвардійцями у 1918 році. Після його загибелі Ленін особисто виділив його дружині квартиру у Москві.

Вдова Зевіна була близькою подругою сім’ї радянського вождя і працювала з його дружиною Надією Крупською в Наркомпросі, а пізніше брала участь у комісіях з "чистки" партії. У старості вона писала спогади про сім’ю Леніна, працюючи у його музеї.

Дмитро Пєсков виходець зі шпигунської родини

Її син, дід путінського глашата, теж став видатним діячем КПРС і працював заступником директора Інституту марксизму-ленінізму.

Щодо "таємної" матері Дмитра Пєскова, про яку немає інформації в його офіційній біографії, то звали її Надія Зеніна. За даними журналістів, вона, ймовірно, працювала у спецслужбі: про місця її роботи немає відомостей у державних базах, що характерно для співробітників силових структур.

Сім’я Пєскова жила у привілейованому відомчому будинку на Пресні серед співробітників КДБ та зовнішньої торгівлі, створюючи тісне оточення з елітою радянської влади.

Мама Пєскова, ймовірно, працювала у спецслужбі

Батько прессекретаря президента Сергій Пєсков з високою ймовірністю працював у розвідці. Народився він в українському Мукачево, але довгі роки працював на Близькому Сході під прикриттям "товариств дружби" та "комітетів солідарності з країнами народної демократії". Це було стандартним прикриттям радянських розвідників під час "холодної війни".

Дмитро Пєсков приховував своє походження

У біографії Дмитра Пєскова вказується, що його батько був послом РФ у Пакистані та Омані, але примітно те, що ці пости він отримав після того, як кар’єра сина пішла вгору в Кремлі. Цьому, до речі, речник зобов’язаний своїм колишнім дружинам. Першою його дружиною була Анастасія Будьонна, онука сталінського маршала, шлюб із якою допоміг йому здобути посаду дипломата в Туреччині. А другою дружиною стала дочка російського дипломата Катерина Солоцинська.

