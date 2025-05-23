Очільника РПЦ виявили в російських базах під дивним псевдонімом

Випадки приховування особистості серед російських чиновників часті

Очільник Російської православної церкви патріарх Кирило (у миру Володимир Гундяєв) зареєстрований у базі Федеральної податкової служби РФ під вигаданим ім’ям – Іван Захарович Прохоров.

Про це повідомив розслідувальний проєкт "Система". Він встановив, що за цим псевдонімом приховані всі персональні дані предстоятеля, включно з датою народження та ідентифікаційним кодом, що залишається незмінним протягом життя.

До цього псевдоніми в податковій системі, за даними журналістів, використовували лише представники силових структур та чиновники – задля приховування майна, доходів та уникнення санкцій. Зокрема, колишній секретар Радбезу РФ Микола Патрушев був зафіксований у базі як Євген Петрович Луков.

Система маскування даних у ФНС відомо з 2018 року, коли хакери зламали сайт підрядника ФСБ "Сайтек" і викрили програму "Налог-3". Саме вона дозволяє прибрати із загальнодоступних реєстрів інформацію про осіб під державною охороною.

У 2022 році розслідувачі проєкту виявили у власності патріарха Кирила та його родичів нерухомість у Москві та Санкт-Петербурзі на суму близько 225 мільйонів рублів. Самому главі РПЦ належали, зокрема, квартири площею 145 квадратних метрів у "Домі на набережній" та ще дві – у Москві та Петербурзі.

Патріарх не користується рейсовими авіаперельотами, натомість літає бізнес-джетом Gulfstream G450 вартістю 43 мільйони доларів. Також у РПЦ є розкішна яхта "Паллада", вартістю 4 мільйони доларів, якою користується особисто Кирило та його почесні гості, зокрема на Валаамі.

Раніше ЗМУ повідомляли про будівництво для Кирила особистої резиденції під Санкт-Петербургом вартістю 2,8 мільярда рублів. Гучним також став інцидентом із годинником Breguet за 30 тисяч євро, які священнослужитель носив у 2009 році – тоді пресслужба РПЦ намагалася ретушувати знімки, але не стерла відображення годинника на поверхні стола.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що попри публічні заяви проти "тотального цифрового контролю", патріарх Кирило останнім часом поводиться інакше. Під час офіційних заходів на його руці неодноразово помічали Apple Watch.