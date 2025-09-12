Великий театр. Ось чому Путін насправді міг обрати Кирила патріархом

Очільник РПЦ підтвердив давні чутки про звʼязок з Путіним і вкотре продемонстрував, як залежить від Кремля

Російський патріарх Кирило (у миру Володимир Гундяєв), який відкрито підтримує війну проти України та благословляє вбивства, підтвердив, що його батько хрестив президента Росії Володимира Путіна. У своїй промові після літургії в Москві 12 вересня Кирило назвав це "знаком божої присутності".

Про це пише видання The Insider. Журналісти зазначають, що Путін згадував про це ще в 2023 році, коли відвідував Музей російського патріаршества.

Однак, публіцист Костянтин Еггерт вважає, що це вкотре демонструє, що обрання Кирила патріархом у 2009 році було заздалегідь вирішене. За його словами, ця подія, яка відбулася після "дивної" смерті попереднього патріарха Алексія II, була лише "великим театром".

Еггерт, посилаючись на свої джерела, стверджує, що в оточенні російських спецслужб ще до виборів патріарха запевняли: "Все вже вирішено. Патріархом буде Кирило". Це підтверджує, що російська влада прагнула призначити на цю посаду "свою" людину, яка мала б тісні зв'язки з режимом.

Патріарх Кирило і Володимир Путін

Експерт відзначив, що подібні "збіги" свідчать про симбіоз світської та духовної влади в Росії, що нагадує візантійську традицію. Російська церква, за їхніми словами, давно підкоряється владі.

Протоієрей Андрій Кордочкін підкреслює, що не так важлива правдивість цієї історії, як те, хто і навіщо її розповідає. На його думку, Кирило використовує її, щоб "позначити сімейну спадкоємність у духовному впливі на лідера нації". При цьому, він зазначає, що свідомість Путіна є абсолютно нехристиянською, а сформована радянською та пострадянською епохами.

Патріарх Кирило і Володимир Путін

Для Кирила його близькість до Путіна є "знаком божим у долі Росії", а для Путіна — його "звернення до християнства" після пожежі, в якій уцілів лише хрест, є знаком згори. Ця психологія збігається: обидва бачать себе "обраними рятівниками Росії", які покликані зробити країну "великою".

Патріарх Кирил підтримав війну проти України

Восени 2022 року патріарх РПЦ Кирило заявив, що смерть під час виконання військового обов'язку є "жертвою" і нібито "змиває всі гріхи".

Уже наприкінці квітня 2023 року Чехія ввела санкції проти глави Російської православної церкви патріарха Кирила.

У листопаді 2023 року главі РПЦ Володимиру Гундяєву СБУ повідомила про підозру у сприянні збройній агресії Російської Федерації та запереченні воєнних злочинів окупантів.

Згодом Україна оголосила в розшук патріарха РПЦ Кирила

