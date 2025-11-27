Українцям розповіли про другу серію війни з Росією

Поточний конфлікт не стане останнім

Нинішній етап війни з Росією не буде вирішальним. Україна має готуватися до другого раунду конфлікту, який неминуче настане після перемир'я. Для цього країні потрібні вибори, реформи та розбудова оборонного потенціалу.

Що треба знати:

Перемир'я буде паузою перед новою війною

Україні потрібні реформи та розбудова армії

Вирішальна битва попереду

Про це в інтерв'ю "Телеграфу" розповів опозиційний російський журналіст, блогер та військовий кореспондент Аркадій Бабченко. Детальніше читайте у матеріалі: "Росіяни повернуться додому і почнуть різати один одного: Бабченко про мирний план та революцію в РФ".

Бабченко підкреслює, що Україні критично необхідна пауза для внутрішніх змін. Країна потребує виборів та перезавантаження влади.

Експерт звертає увагу на корупційні схеми, які демотивують військових. Він згадує ситуацію з чиновниками, які виносять мільйони у валізах (мова про Олексія Чернишева на плівках НАБУ, — Ред.), тоді як бійці на передовій стикаються з неадекватними цінами на житло.

Тому необхідна реформа, розбудова армії, розбудова всього: ВПК, енергетики. Все це необхідно налаштовувати до нормального рівня, щоб встигнути підготуватися до другої серії, яка буде неминуче, наголосив Бабченко.

Журналіст упевнений, що Україна має використати час перемир'я максимально ефективно. Країні потрібно відновити та модернізувати військово-промисловий комплекс, енергетичну інфраструктуру та провести необхідні реформи у всіх сферах.

Бабченко підсумовує свою думку чітко:

Не ця серія є вирішальною. Вирішальною буде наступна серія наголосив військовий кореспондент.

І додав, що Росія використає будь-яку паузу для підготовки до нового наступу. Тому Україні важливо встигнути зробити те саме, але більш ефективно.

